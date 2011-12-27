ضربه به سر مهمترین عامل مرگ در تصادفات سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی ظهر سه شنبه در جلسه کار گروه ترافیک استان اظهار داشت: علت مرگ 63درصد فوتیهای حوادث رانندگی در هشت ماهه نخست سال جاری، ضربه به سر بوده که 410 نفر از کل فوتی‌ های این محدوده زمانی را در بر می ‌گیرد.

وی گفت: بیشترین آمار تعداد مرگ و میر در حوادث رانندگی بر اثر ضربه به سر در فروردین ماه گزارش شده که با رقم 59مورد، 65 درصد کل فوتی های این ماه را در بر می گیرد.

وی متوفیات ناشی از تصادفات آذر ماه سال 90 در سطح جاده های استان را 76 مورد بیان کرد و افزود: از این تعداد 69 مورد در جاده های برون شهری و هفت مورد در محورهای درون شهری بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان شمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در چهار روز ابتدای دی ماه سالجاری را 12 مورد اعلام کرد.

وی همچنین حوادث رانندگی کشور در دهه 80 را بررسی کرد و گفت: طی این دوره ده ساله، حوادث ترافیکی در سالهای 83، 84 و 85 از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی افزود: 50 درصد حوادث رانندگی مربوط به افراد بین سنین 18 تا 39 سال است.

عبدی اظهار داشت: بیشترین مرگ و میر در محل حادثه اتفاق افتاده است و استان های ایلام، سمنان و سیستان و بلوچستان در این امر پیشرو بوده اند.

وی گفت: در هشت ماهه اول سال 90 نیز نسبت به سال قبل 13 درصد کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی داشته ایم که سهم استان از این کاهش دو درصد بوده است.