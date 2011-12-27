محمد نشاط تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری توسط پرویز آبنار در مراحل پایانی قرار دارد و با توجه به موضوع "بی‌خداحافظی" ساخت موسیقی نیز یش از این توسط رضا صادقی زمان فیلمبرداری انجام شده است. به زودی فیلم آماده نمایش خواهد شد.

"بی خداحافظی" به کارگردانی احمد امینی با نگاهی به زندگی رضا صادقی خواننده پاپ ساخته شده و داستان آن با سفر این خواننده از بندرعباس به تهران آغاز می‌شود. رضا صادقی، محمدرضا فروتن، پگاه آهنگرانی، شقایق فراهانی، مژگان بیات، افشین هاشمی، پیام دهکردی، کوروش تهامی، همایون ارشادی، هومن برق نورد، پرویز سیرتی، مریم بوبانی، ترلان پروانه، مجید جعفری، احمد پور عظمتی و ضیا شجاعی‌مهر از بازیگران "بی‌خداحافظی" هستند.

عوامل تولید "بی‌خداحافظی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مهدی جعفری، طراح صحنه و لباس: مشکین مهرگان، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: پرویز آبنار، برنامه‌ریز: مینا زیوری، دستیار کارگردان: بهداد آوند امینی، مدیر تولید: جعفر عروجی و تهیه‌کننده: محمد نشاط.

فیلمنامه این فیلم را سعید شاهسواری نوشته است. احمد امینی کارگردانی فیلم‌های سینمایی "سایه‌های هجوم"، "غریبانه"، "چتری برای دو نفر"، " این زن حرف نمی‌زند" و مجموعه‌های تلویزیونی "اولین شب آرامش"، "بی‌گناهان " و چند اپیزود از مجموعه "باران عشق" را در کارنامه دارد.