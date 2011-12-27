  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۳۸

کرمی:

ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار نمی گیرد

ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار نمی گیرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مشاور و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: به ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری اهمیتی داده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز کرمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی  این استان اظهار داشت: با توجه به اینکه بانوان و خانواده در اسلام از ارزش بالایی برخوردار است اما به بحث بانوان در این استان کمتر اهمیت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه خانواده محوری ترین اصول اصلی اسلام است عنوان کرد: زن در خانواده جایگاه ویژه ای دارد و باید به آن توجه بیشتری داشت. 

کرمی با بیان اینکه پارک بانوان در این استان راه اندازی شده است عنوان کرد: پارک بانوان این استان نمازخانه ندارد و این مسئله مهمی است که باید به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در همه بازدیدهایی که در همه حوزه های مختلف استان شده است کمترین توجه در این بازدیدها به حوزه زنان و خانواده شده است.

کرمی تاکید کرد : مراکز فرهنگی و تفریحی  بیشتر برای بانوان این استان ضروری است.
 

کد مطلب 1494896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها