ورزش بانوان در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز کرمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی این استان اظهار داشت: با توجه به اینکه بانوان و خانواده در اسلام از ارزش بالایی برخوردار است اما به بحث بانوان در این استان کمتر اهمیت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه خانواده محوری ترین اصول اصلی اسلام است عنوان کرد: زن در خانواده جایگاه ویژه ای دارد و باید به آن توجه بیشتری داشت.

کرمی با بیان اینکه پارک بانوان در این استان راه اندازی شده است عنوان کرد: پارک بانوان این استان نمازخانه ندارد و این مسئله مهمی است که باید به آن رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در همه بازدیدهایی که در همه حوزه های مختلف استان شده است کمترین توجه در این بازدیدها به حوزه زنان و خانواده شده است.

کرمی تاکید کرد : مراکز فرهنگی و تفریحی بیشتر برای بانوان این استان ضروری است.

