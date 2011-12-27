تدوین استانداردهای استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رواقی روز سه شنبه در نشست خبری تبیین حاکمیت بالینی در نظام سلامت با بیان اینکه تمام بیمارستانهای کشور اعم از دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در استقرار برنامه حاکمیت بالینی مشارکت فعال دارند، اظهار داشت: برای استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانها استانداردهای لازم تدوین شده است به طوریکه استقرار این استانداردها پاسخگویی را در مراکز درمانی افزایش می‌دهد.

وی افزود: به دنبال استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستانها، عوارض ارائه خدمات نیز کاهش می یابد. 10 درصد بیماران بستری در دنیا به عوارض ارائه خدمات مبتلا می‌شوند بر این اساس کنترل عوامل خطر و مدیریت خطر در مراکز درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان مثال 50 درصد عفونت بیمارستانها در دنیا به دلیل عدم شستشوی دست است که در برنامه حاکمیت بالینی به این موضوع توجه شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت گفت: در این جشنواره حدود 85 بیمارستان برتر و همچنین حدود 15 دانشگاه برتر معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی ادامه داد: برای انتخاب برگزیدگان حدود هزار و 900 امتیاز در نظر گرفته شده بود که 100 امتیاز به مدیریت، 700 امتیاز به مدیریت خطر و ایمنی بیمار، 260 امتیاز به تعامل با بیمار و همراهان وی، 260 امتیاز به استفاده از اطلاعات، 170 امتیاز به مدیریت کارکنان، 40 امتیاز به اثربخشی بالینی، 220 امتیاز به ممیزی بالینی و 150 امتیاز نیز برای ملاک‌های پیشرفته در نظر گرفته شده است.