یادواره شهدای روستای "چغاسفید" هرسین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه یادواره 6 شهید گرانقدر پایگاه شهد رجائی روستای چغاسعید از توابع بخش مرکزی هرسین در محل این روستا برگزار شد.

در این یادواره که مسئولین ادارات، خانواده های معظم شهدا و اهالی روستای مذکور حضور داشتند، سرهنگ غلامعلی یار بیگی، فرماندهی سپاه ناحیه هرسین با اشاره به نقش شهدا در پاسداری از انقلاب و نظام، گفت: شهدا با ریختن خون پاکشان امنیت و آسایش را به کشورمان دادند.

فرماندهی سپاه ناحیه هرسین در بخش دیگر از سخنانش، تاکید کرد: ما با برگزاری چنین همایش های باید یاد و خاطره این عزیزان را نگه داریم.

وی در پایان، احترام و رسیدگی به خانواده های شهدا را و ظیفه همه آحاد به خصوص مسئولین عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، در پایان این یادواره، با اهداء لوح تقدیر و هدایا از خانواده های شهدا حاضر در مراسم تجلیل شد.

