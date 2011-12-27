پاسخ جالب خاتمی به یک زندانی/ جدیدترین دستورالعمل اصلاح طلبان

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه 6 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود :

بدقولی حاجی بابایی در عزل مدیرعامل و هیئت مدیره متهم

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس در گفت وگو با جهان نیوز با اشاره به سوال خود از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفت: البته این سوال که محور آن مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم پرداخت سود به اعضای صندوق است، قبلا یک بار در کمیسیون مطرح شد و قرار بود تا حاجی بابایی با حضور در صحن مجلس به آن پاسخ دهد. قاضی پور با تاکید بر اینکه وزیر باید پاسخ دهد که چرا به وعده خود برای تغییر و عزل مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق اقدامی نکرد، گفت: باید مشخص شود که چه گروه سیاسی پشت هیت مدیره این صندوق است؟ این صندوق حیات خلوت چه کسانی است؟

پاسخ جالب خاتمی به یک زندانی مدعی شکنجه

سایت خبری جهان نوشت : جبهه ضدانقلاب در ایام پس از فتنه 88 همواره مدعی آزار و اذیت و حتی "شکنجه غیرانسانی" متهمان فتنه بوده اما این ادعا تاکنون بارها از سوی خود اپوزیسیون به تمسخر گرفته و رد شده است. در جدید ترین نمونه آن سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به نامه یک زندانی فتنه که مدعی شکنجه خود در زندان شده است، وی را به ادامه داستان سرایی و تقویت قلم نویسندگی اش تشویق کرد!

جاسوس سیا: قصدم ضربه‌زدن به ایران نبود اما مأموریتم این بود!

خبرگزاری فارس نوشت : نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر میرزایی حکمتی که چندی پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شده بود ، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد . امیر میرزایی حکمتی فرزند علی متولد 1983 میلادی اهل ایران، مقیم آمریکا ایالت میشیگان است که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا و سرویس جاسوسی CIAعلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.

وی در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه شما که می گویی قصد نداشتی به ایران ضربه بزنی چطور می‌خواستی صورتحسابی تهیه کنی تا از آن برای شانتاژ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود گفت: در این سه جلسه اصلا نگفتم که صورتجلسه می‌خواهم فقط خواستم اطلاعات به آنها بدهم و اگر دوست داشتند پول بدهند و اگر نداشتند ندهند. قصد خودم ضربه زدن نبود اما مأموریتم این بود.

هلند خواستار اخراج ترکیه از سازمان ناتو شد

سایت خبری تابناک به نقل جروزالم پست نوشت : یکی از احزاب قدرتمند هلند از وزارت خارجه و دفاع این کشور خواسته است تا عضویت ترکیه در این سازمان نظامی را مورد تجدید نظر قرار دهند . براساس این گزارش «گرت والدرز » رئیس حزب آزادی هلند به عنوان یکی از سه حزب مطرح هلند که در دولت ائتلافی این کشور هم شرکت دارد، از وزارت خارجه و دفاع این کشور خواسته است که در واکنش به قطع روابط دیپلماتیک و نظامی ترکیه با فرانسه به عنوان یکی از کشور های مهم عضو ناتو عضویت این کشور را در این سازمان مورد بازنگری قرار دهند .

جدیدترین دستورالعمل تشکیلاتی اصلاح طلبان

یک منبع آگاه از جدیدترین دستورالعمل تشکیلاتی اصلاح طلبان پرده برداشت. به گزارش ندای انقلاب ، پیش از ثبت نام داوطلبان نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دستورالعملی از سوی هسته تصمیم گیر اصلاح طلبان اتخاذ شده که به موجب آن تصریح شده است که گروه های اصلی اصلاح طلبان در بیانیه های مختلف بر عدم شرکت در انتخابات تاکید نمایند.همچنین به موجب این دستوراالعمل از اصلاح طلبان خواسته شده است که کاندیداهای این جریان موسوم به مهره های سفید نیز حتما برای کاندیداتوری ثبت نام بعمل آورند.