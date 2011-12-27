۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

صابری خبر داد:

18 میلیارد ریال برای احداث بیمارستان تروما اردبیل اختصاص یافت

اردبیل- خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از اختصاص 18 میلیارد ریال اعتبار برای تسریع در ساخت بیمارستان تروما و سوختگی اردبیل از محل اعتبارات استانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در بازدید از مراحل ساخت این بیمارستان اظهار کرد: این بیمارستان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 39  میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

به گفته وی پروژه بیمارستان ترومای اردبیل در سال 1385 با مصوبه اولین سفر دولت به استان تصویب و احداث آن بعد از مطالعات لازم در سال 86 آغاز شد.

استاندار اردبیل زیربنای این پروژه را 13 هزار متر مربع عنوان و افزود: این پروژه دارای 92 تختخواب تروما و 25 تختخواب سوختگی است که با احتساب زیر زمین، در پنج طبقه در حال احداث است.

صابری در این بازدید در جریان مشکلات پیمانکاران طرح نیز قرار گرفت و برای رفع آنها قول مساعد داد.


 

