18 میلیارد ریال برای احداث بیمارستان تروما اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در بازدید از مراحل ساخت این بیمارستان اظهار کرد: این بیمارستان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون 39 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

به گفته وی پروژه بیمارستان ترومای اردبیل در سال 1385 با مصوبه اولین سفر دولت به استان تصویب و احداث آن بعد از مطالعات لازم در سال 86 آغاز شد.

استاندار اردبیل زیربنای این پروژه را 13 هزار متر مربع عنوان و افزود: این پروژه دارای 92 تختخواب تروما و 25 تختخواب سوختگی است که با احتساب زیر زمین، در پنج طبقه در حال احداث است.

صابری در این بازدید در جریان مشکلات پیمانکاران طرح نیز قرار گرفت و برای رفع آنها قول مساعد داد.





