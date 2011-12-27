صفار هرندی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه نهم دی ماه

حجت الاسلام یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژه برنامه های نماز جمعه این هفته تهران که با سالروز حماسه 9 دی مقارن شده است، گفت: ما به طور متداول برنامه های عادی خود را داریم ولی از سوی هیئات مذهبی و نهادهای مختلف و همچنین توده های عظیم مردمی اعلام آمادگی برای حضور گسترده در نماز جمعه این هفته تهران شده است.

وی ضمن اعلام اینکه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران محمد حسین صفار هرندی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران خواهد بود، گفت: در نماز جمعه این هفته تهران همچنین سعید حدادیان مداح اهل بیت به اجرای برنامه خواهد پرداخت و همچنین خطیب نماز جمعه این هفته تهران نیز سید احمد خاتمی خواهد بود.

شیرمردی پیش بینی کرد که مراسم این هفته نماز جمعه با گستردگی هرچه تمام تر برگزار شده و از اقشاری که در راهپیمایی 9 دی نقش آفرینی کرده اند در نماز جمعه این هفته حضور یابند.