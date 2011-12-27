افزایش اعتراضات به شورای انتقالی/ انقلابیون سهم بیشتری از قدرت می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "فرج السویحلی" یکی از فرماندهان انقلابیون شهر مصراته گفت : انقلابیون خواستار مشارکت چهل درصدی در شورای انتقالی هستند، زیرا بدنه اصلی انقلاب لیبی هستند.

خبر دیگر تظاهراتی در مقابل هتل "ریکسوس" طرابلس علیه اقامت برخی اعضای شورای انتقالی در این هتل و حیف و میل اموال بیت المال برگزار شد.

تظاهرات کنندگان ضمن درخواست از اعضای شورای انتقالی برای ترک این هتل اعلام کردند: در شرایطی که کشور از کمبود نقدینگی رنج می برد، اعضای شورای انتقالی به حیف و میل پولها می پردازند.

در این تظاهرات اعلام شد فاکتورهایی از ولخرجی ها اعضای شورای انتقالی در دست است و برخی از کسانی که در هتل ریکسوس اقامت دارند نماینده شهری هستند که فاصله اندکی با پایتخت دارد و نیازی به اقامت این افراد در هتل مذکور نیست.

از سوی دیگر تظاهراتی در طرابلس و بنغازی با عنوان اصلاح روند انقلاب برگزار شد که شرکت کنندگان از وضع قوانین توسط وسیله شورای انتقالی انتقاد کردند.

تظاهرات کنندگان خواستار تشکیل کنگره ملی، وضع قانون اساسی و حضور نیافتن اعضای شورای انتقالی لیبی و اعضای دولت انتقالی در انتخابات مجمع موسسان شدند.

آنها همچنین خواستار پاکسازی دستگاه قضایی از مفسدان، تشکیل ارتش ملی با معرفی فرماندهان آن، گسترش دوایر دولتی درهمه شهرها، توجه به خانواده شهدا و جانبازان شدند.

تظاهرات کنندگان اعلام کردند: برای افکار عمومی باید میزان دارایی های بلوکه شده لیبی روشن و مشخص شود که چه تلاشهایی برای آزاد کردن این دارایی ها انجام شده است.

خبر دیگر اینکه ساکنان رانده شده تاجوراء که عمدتا سیاهپوست هستند و هم اکنون در اردوگاهها در طرابلس به سر می برند از جامعه جهانی خواستند که شرایط را برای بازگشت آنها به شهرشان فراهم آورند.