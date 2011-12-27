افزایش غبار صبحگاهی از فردا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی طی امروز در سواحل دریای خزر و دامنه های البرز، تهران و شمال شرق ابرناکی و بارش برف و باران به وقوع می پیوندد.

به گفته وی، از عصر امروز به تدریج از مقدار ابرها کاسته شده و این سامانه اوایل وقت روز چهارشنبه از شمال شرق کشور خارج می شود.

امیدوار شهری اظهار داشت: طی دو روز آینده خلیج فارس مواج است و خوزستان طی بعد از ظهر امروز در پاره ای نقاط غبارآلود است.

به گفته وی، از فردا تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم است بنابراین در شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غبار صبحگاهی پیش بینی می شود.

امیدوار شهری تصریح کرد: آسمان تهران فردا صاف است و بیشینه و کمینه دمای پایتخت به ترتیب 10 درجه و صفر درجه سانتیگراد است.

