۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

"چرا جوانان مسیحی کلیسا را ترک می کنند" منتشر شد

کتاب " مرا از دست دادی: چرا جوانان مسیحی کلیسا را ترک می‌کنند و ایمان خود را مورد تجدید نظر قرار می‌دهند" نوشته دیوی کینامن از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، میلیونها جوان مسیحی درحالی که از دوران جوانی به دوره بزرگسالی قدم می گذارند، از کلیسا فاصله می گیرند، آنها افراد واقعی هستند و تنها آمار تلقی نمی شوند، هرکدام داستان خاص خود را دارند.

دیوید کینامن در این اثر به ارائه نتایج تحقیقات خود در آمریکا روی جوانان 18 تا 29 ساله با پیشینه مسیحیت پرداخته تا مشخص شود چرا بسیاری از آنها از جامعه دینی خود فاصله گرفته اند.

این کتاب براساس تحقیقات انجام شده گروه بارنا شیوه های ناکام مسیحیت را در تجهیز جوانان خود برای زندگی در دنیا بررسی کرده و تبعات نهایی این امر را برای کلیسا مدنظر قرار داده تا مشخص شود اگر اوضاع به همین منوال پیش برود آینده کلیسا چه خواهد شد.

وی در این کتاب از ایده های بسیاری از کارشناسان بهره برده تا بتواند به سران کلیسایی مشاوره ارائه دهد.
 

