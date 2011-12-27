۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

پاپی مطرح کرد:

میزان عمل سزارین در لرستان بالاتر از میانگین کشوری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با انتقاد از تعداد عملهای سزارین در این استان گفت: متاسفانه در حال حاضر میزان عمل سزارین در لرستان از میانگین کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی پاپی در کمیته کاهش مرگ و میر مادران باردار اظهار داشت: میزان عمل سزارین در استان لرستان بسیار بالا است.

وی بیان داشت: یکی از شاخص هایی که ما همواره باید جوابگوی آن باشیم عمل سزارین است که متاسفانه میزان آن در لرستان بالاتر از متوسط کشوری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در این نشست با تاکید بر ایجاد کمیته ای با حضور معاونان درمان، بهداشتی و آموزشی دانشگاه و با شرکت رؤسای دفاتر بیمه ای استان لرستان گفت: در این کمیته باید با اتخاذ تدابیر بازدارنده نسبت به کاهش عمل سزارین و پایین آوردن شاخص آن در استان اقدام شود.

اردشیر شیخ آزادی تصریح کرد: باید در صورت تداوم و اصرار بر انجام عمل سزارین با متخلفان برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

