داوری ششمین جشنواره کتاب برتر آغاز شد

محمد رضا توکل، دبیر ششمین جشنواره کتاب برتر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز داوری‌های این دوره از جشنواره گفت: با وجود اینکه همزمان با پایان آذرماه مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره به پایان رسیده و فرآیند داوری ما نیز آغاز شده، اما به منظور تسهیل در ارتباط فعالان حوزه ادبیات کودک با این جشنواره تا پایان این هفته نیز روند دریافت آثار را ادامه دادیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اسامی داوران و شیوه داوری این جشنواره فعلا رسانه‌ای نمی‌شود، گفت: بخش‌های متنوعی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است که در بخش متن شامل حوزه‌های شعر و داستان و آموزش و ... و نیز بخش ویژه گرافیک کتاب کودک است. همچنین موضوع مدیریت نشر و نیز نقش ناشر در فرآیند بررسی آثار نیز مساله دیگری که این دوره از جشنواره درباره آنها به قضاوت خواهد نشست.

به گفته توکل، نتایج نهایی این دوره از این جشنواره نیز 26 بهمن ماه اعلام خواهد شد.

دبیر پنجمین جشنواره کتاب برتر همچنین درباره شیوه انتخاب آثار برتر نیز گفت: جشنواره در نظر دارد در هر حوزه بررسی، یک اثر برتر را معرفی کند؛ ضمن اینکه آثار متنوعی نیز به عنوان اثر شایسته تقدیر در این جشنواره معرفی و مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

جشنواره کتاب برتر از سوی انجمن فرهنگی ناشران کودک و به منظور معرفی آثار برگزیده حوزه کودک و نوجوان به صورت سالانه برگزار می‌شود.