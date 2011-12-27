اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس محمد شهر در ادامه لیگ برتر نوجوانان کشور موفق به شکست شهرداری تالش شد.



در این مسابقات که به میزبانی البرز برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس محمد شهر موفق شد با نتیجه 1 بر صفر تیم شهرداری تالش را شکست دهد.

تیم پرسپولیس محمد شهر با انجام 7 بازی در رده پنجم لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور قرار دارد.

آزمون ارتقاء درجه و کمربند تکواندو کاران استان البرز برگزار شد

آزمون ارتقاء درجه و کمربند تکواندو کاران استان البرز به میزبانی نمایندگی ورزش و جوانان و هیئت تکواندو محمد شهر زیر نظر مستقیم فدراسیون تکواندو در سالن 22 بهمن ولد آباد محمد شهر برگزار شد.

حمید بیجانی مسئول نمایندگی ورزش و جوانان محمد شهر گفت: این آزمون با حضور بیش از 450 تکواندو کار در رده سنی آزاد برای آقایان و بانوان برگزار شد که بیش از 35 نفر تکواندو کار از محمد شهر در این آزمون شرکت کردند.

آزمون ارتقاء کمربند فدارسیون هر 2 ماه یکبار در استان البرز برگزار می شود که در این دوره 205 نفر از کمربند آبی به قرمز و سایر شرکت کنندگان برای دان 1 و 2 در این آزمون شرکت کردند.

اعزام روسا و مربیان هیئتهای ورزشی شهر جدید هشتگرد به مشهد مقدس

این سفر توسط نمایندگی ورزش و جوانان شهر جدید هشتگرد و به منظور تقدیر و تشکر از تلاش های روسای هیئتهای ورزشی و مربیان این شهر با حضور 30 نفر از آنها انجام گرفت.