برنامه های هفته منابع طبیعی گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی عصر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی برنامه های هفته منابع طبیعی، روز شمار برنامه های هفته منابع طبیعی امسال را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: جشن درختکاری، منابع طبیعی و آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی، منابع طبیعی و حفاظت قانون و منابع طبیعی و مدیریت از جمله عناوین هفته منابع طبیعی اشت.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: منابع طبیعی،مدیریت پایدارسرزمین ،کاهش اثرات بلایای طبیعی، منابع طبیعی ، آموزه های دینی، سازمانهای ردم نهاد منابع طبیعی، همیاران طبیعت و رسانه ها، منابع طبیعی ، پژوهش ، مدیریت پایدارکشاورزی از دیگر عناوین است.



گلستان بیش از 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.