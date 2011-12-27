هفت کارگروه اجتماعی فرهنگی در چهار محال و بختیاری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی اظهار داشت: کارگروه های هفت گانه زیر مجموعه برنامه ریزی این استان است.

وی تصریح کرد: کارگروه اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استاندار است.

جلالی ادامه داد: کارگروه هایی که در این استان تشکیل می شود به مشکلات جوانان، خانواده و فرهنگ توجه دارد.

وی عنوان کرد: دستگاه های مربوطه به بحث های فرهنگی و آسیب های اجتماعی و خروجی کارگروه رابه شورای برنامه ریزی استان ارائه می دهند.

جلالی یادآور شد: اگر طرحی را برای ساماندهی امور فرهنگی، امور خانواده، امور جوانان یا جلوگیری از آسیب های اجتماعی انجام دهند باید زیر نظر شورای برنامه ریزی استان تصویب شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اذعان داشت: یکی از وظایف کار گروه اجتماعی مربوط به زنان و خانواده است.

وی با اشاره به اینکه جایگاه جوانان جایگاه رفیعی است، بیان داشت:جایگاه جوانان را باید به نحو احسنت بهره برداری کرد.

جلالی با بیان اینکه عده زیادی برای گرفتن وام به استانداری مراجعه می کنند تصریح کرد: طرح هایی که نیاز پول دارند به شورای برنامه ریزی استان داه می شوند.

پنج میلیارد به حساب مددجویان چهارمحال و بختیاری واریز شده است

قائم مقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به اینکه اگر فرد نیاز به مساعدت دارد به کمیته امداد روی می آورد، اظهار داشت: یک هزار و 43 نفر از کمیته امداد در سال جاری در این استان وام گرفته اند.

علی ملکپور تصریح کرد: پنج میلیارد و 800 میلیون ریال در سال جاری به حساب مددجویان این استان واریز شده است.

ملکپور ادامه داد: خانواده های بی بضاعت، افرادی که شرایط سنی تحت پوشش را ندارند، خانواده نیازمندی که یکی از اعضا آنها دچار بیماری خاص است، استراحت ناشی از سوانح، جانباز زیر 25 درصد، خانواده نیازمند زندانی، خانواده بدسرپرست و... از اقشار نیازمند جامعه هستند که باید تحت حمایت یک سازمان قرار گیرند.

ملکپور با اشاره به اینکه افرادی نیازمند خدمات درمانی هستند عنوان کرد: افرادی که نیاز معیشتی، تحصیلی، درمانی و.... دارند با بررسی که صورت می گیرد خدمات به آنها اعطا می شود.

ملکپور با اشاره به اینکه افراد زیادی است که در ابتدا به بهزیستی، فرمانداری، استانداری و ... مراجعه کرده اند و درآخر به کمیته امداد روی آورده اند عنوان کرد: کمیته امداد و امام خمینی(ره) بالای هزار نفر را در این استان حمایت کرده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره ) گفت: 30 درصد افرادی که به ما مراجعه می کنند مجوز این را نداریم که به آن ها کمک کنیم.