  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۳۵

آسمند:

2500سرپرست خانوار در چهارمحال و بختیاری حضور دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون امور مالی سازمان بهزیستی چهار محال و بختاری گفت: دو هزار و 500 سرپرست خانوار در استان حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله آسمند ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی  این استان اظهار داشت: سازمان بهزیستی 800 خدمات حمایتی دارد و از سال 84 آمار ثابت بوده است.

وی تصریح کرد: 600 خانوار درخواست داده اند که تحت حمایت بهزیستی باشند اما بهزیستی 250 خانوار را تحت حمایت خود دارد.

وی عنوان کرد: سال 86 روزانه 70 نفر به این سازمان مراجعه می کردند اما روزانه تعداد افرادی که به این سازمان مراجعه می کنند بسیار بالاست و اگر سازه هایی  ایجاد شود که جواب تک تک افراد داده شود مراجعات بیشتری به این سازمان می شود.

وی با اشاره به اینکه مراکز زیادی  که زیر نظر بهزیستی است در این استان وجود دارد، یادآور شد: دو مرکز طرح مداخله در خانواده، یک مرکزبرای دختران آسیب دیده، اورژانس اجتماعی، چهار مرکز طلاق و....در این استان وجود دارد.

آسمند تاکید کرد: فرزندان طلاقی که مشکل دارند در مراکز طلاق این استان ساماندهی می شوند.
 

کد مطلب 1494929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها