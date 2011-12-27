2500سرپرست خانوار در چهارمحال و بختیاری حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله آسمند ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی این استان اظهار داشت: سازمان بهزیستی 800 خدمات حمایتی دارد و از سال 84 آمار ثابت بوده است.

وی تصریح کرد: 600 خانوار درخواست داده اند که تحت حمایت بهزیستی باشند اما بهزیستی 250 خانوار را تحت حمایت خود دارد.

وی عنوان کرد: سال 86 روزانه 70 نفر به این سازمان مراجعه می کردند اما روزانه تعداد افرادی که به این سازمان مراجعه می کنند بسیار بالاست و اگر سازه هایی ایجاد شود که جواب تک تک افراد داده شود مراجعات بیشتری به این سازمان می شود.

وی با اشاره به اینکه مراکز زیادی که زیر نظر بهزیستی است در این استان وجود دارد، یادآور شد: دو مرکز طرح مداخله در خانواده، یک مرکزبرای دختران آسیب دیده، اورژانس اجتماعی، چهار مرکز طلاق و....در این استان وجود دارد.

آسمند تاکید کرد: فرزندان طلاقی که مشکل دارند در مراکز طلاق این استان ساماندهی می شوند.

