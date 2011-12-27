  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

ناطق خبر داد:

600 اثر در کنگره شعر عاشورایی اردبیل داوری شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری استان اردبیل از داوری بیش از 600 اثر در چهارمین کنگره سراسری شعر عاشورایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق در جلسه هماهنگی برگزاری این کنگره اظهار کرد: از میان آثار ارسالی 30 اثر به مرحله نهایی کنگره راه پیدا کرد و به صورت مجزا در دو بخش فارسی و ترکی از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی زمان اختتامیه چهارمین دوره کنگره سراسری شعر عاشورایی استان را روز دوشنبه 12 دی ماه 1390 در محل سالن ولایت اردبیل خبر داد.

 به گفته سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در این دوره از کنگره بیش از 250 اثر در بخش شعر فارسی و بیش از 30 اثر نیز در بخش شعر ترکی به مرحله دوم داوری راه یافته بودند.

وی عنوان کرد: در میان آثار ارسالی از سوی هنرمندان جوان و پیشکسوت کشورمان، آثاری از شاعرانی چون مریم حقیقت، محمدرضا شرافت، علی سلیمانی، فاطمه بیرانوند، عبدالحسین انصاری، سارا جلوداریان و ... به چشم می خورد.

ناطق افزود: این کنگره با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان و شعرای عاشورایی استان اردبیل برگزار می شود.

 

کد مطلب 1494930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها