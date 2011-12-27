600 اثر در کنگره شعر عاشورایی اردبیل داوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق در جلسه هماهنگی برگزاری این کنگره اظهار کرد: از میان آثار ارسالی 30 اثر به مرحله نهایی کنگره راه پیدا کرد و به صورت مجزا در دو بخش فارسی و ترکی از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی زمان اختتامیه چهارمین دوره کنگره سراسری شعر عاشورایی استان را روز دوشنبه 12 دی ماه 1390 در محل سالن ولایت اردبیل خبر داد.

به گفته سرپرست حوزه هنری استان اردبیل در این دوره از کنگره بیش از 250 اثر در بخش شعر فارسی و بیش از 30 اثر نیز در بخش شعر ترکی به مرحله دوم داوری راه یافته بودند.

وی عنوان کرد: در میان آثار ارسالی از سوی هنرمندان جوان و پیشکسوت کشورمان، آثاری از شاعرانی چون مریم حقیقت، محمدرضا شرافت، علی سلیمانی، فاطمه بیرانوند، عبدالحسین انصاری، سارا جلوداریان و ... به چشم می خورد.

ناطق افزود: این کنگره با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان و شعرای عاشورایی استان اردبیل برگزار می شود.



