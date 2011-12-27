قرارداد هافبک کویتی باشگاه استقلال فسخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز سه شنبه جلسه‌ای با حضور علی نظری جویباری، معاون اول باشگاه استقلال و درویش، نماینده ولیدعلی در باشگاه استقلال برگزار شد که در این نشست طرفین در خصوص رسیدگی به پرونده بازیکن کویتی به بحث و گفتگو پرداختند.

در پایان این جلسه مقرر شد باشگاه استقلال با دریافت مبلغی از ولیدعلی قرارداد وی را فسخ کند. قرار است این مبلغ تا فردا چهارشنبه به حساب باشگاه استقلال واریز شود.

ولید علی کویتی در ابتدای فصل جاری به عضویت تیم استقلال درآمد. این بازیکن در ابتدای فصل یکی، دو بار در ترکیب تیم استقلال به میدان رفت و حتی در دیدار با فجرشهید سپاسی شیراز برای این تیم گل زد اما تا پیش از برگزاری دربی 71 کم کم از ترکیب آبی پوشان خارج شد تا اینکه بالاخره تصمیم به جدایی از این تیم گرفت.

این بازیکن کویتی 97 بازی برای تیم ملی فوتبال کشورش انجام داده و در این تعداد بازی ملی هفت گل به ثمر رسانده است.