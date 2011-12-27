سامانه جامع اطلاعات بیمارستانی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دکتر حسن امای رضوی روز سه شنبه در نشست خبری جشنواره حاکمیت بالینی افزود: سامانه جامع اطلاعات بیمارستانی در ستاد معاونت درمان وزارت بهداشت راه‌اندازی شده است که از سال آینده عملکرد بیمارستانهای کشور به طور کامل در آن وارد می شود.

وی در ادامه در خصوص نخستین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی گفت: این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفیتی در بیمارستانها، 13 دی ماه در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این جشنواره با حضور بیش از هزار نفر از مسئولان بیمارستانها، مدیران، روسا و مسئولان کشوری و سازمانهای بیمه گر در بخشهای خصوصی و دولتی برگزار می شود و بیمارستانها و دانشگاههایی که در آنها حاکمیت خدمات بالینی اجرا می شود، رتبه بندی و ارزشیابی می شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: برنامه مدیریت جامع کیفیت، جایزه ملی کیفیت و ایمنی بیمارستان ها از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت خدمات در مراکز درمانی صورت گرفته و این برنامه ها از صنعت وارد سیستم شده و سعی شده است که این برنامه ها، منطبق بر نیازهای بخش سلامت باشد.

امامی رضوی با اشاره به اینکه در بحث حاکمیت بالینی 7 پایه مدنظر است، افزود: یکی از مهمترین مسائلی که در حاکمیت بالینی مد نظر است، مدیریت نیروی انسانی است زیرا اگر نیروی انسانی کارآمد، رضایت مند، وو با انگیزه در بیمارستان ها حاکم شود، میزان رضایت مندی و پاسخگویی در نظام سلامت بالا می رود.

وی بیان کرد: بحث ممیزی در حاکمیت بالینی بیمارستانها یکی از این پایه ها است که تمامی فعالیتها و ارائه خدمات مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد تا به این ترتیب مشخص شود چه خدمتی و براساس چه پروتکل‌ها و راهنماهای بالینی باید ارائه شود و در این زمینه بر استانداردهای ملی بسیار تاکید شده است.

امامی رضوی افزود: بحث مدیریت خطر و ایمنی بیمار از دیگر مباحثی است که در برنامه حاکمیت بالینی مورد توجه قرار گرفته است و ارائه خدمات سلامت و درمان در بخش پزشکی یک روش آزمون و خطاست و گروه پزشکی تلاش می‌کنند با استفاده از علم موجود، بهترین خدمت را ارائه دهند به این ترتیب لازم است سیستم ارائه خدمات از نظام جامع مراقبت از بیمار برخوردار باشد تا بالاترین ایمنی را برای بیمار ایجاد کند.

معاون درمان ادامه داد: در این زمینه حدود 10 بیمارستان دوستدار ایمنی به صورت آزمایشی در کشور به اجرا گذاشته شد. در حال حاضر حدود 200 بیمارستان کشور نیز خواستار پیوستن به این طرح هستند که یکصد مورد از ‌آنها به صورت فعال برای پیوستن به این طرح ثبت نام کرده‌اند.

وی آموزش و یادگیری را از دیگر بحثها در حاکمیت بالینی برشمرد و گفت: هر چند ارائه ‌دهندگان خدمات درمانی آموزشهای لازم را دریافت کرده‌اند اما در استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانها، موضوع آموزش مداوم و آموزش حین خدمت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است چرا که با وجود تمام ارزش‌یابیهای صورت گرفته اما این مسئله در بیمارستانها چندان جدی گرفته نمی‌شود.

امامی رضوی با اشاره به اینکه استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستانها، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، ابراز داشت: این اقدام هیچ هزینه‌ای را به بیماران تحمیل نمی‌کند بلکه باعث کاهش هزینه‌ها نیز می‌شود چرا که با استقرار حاکمیت بالینی مباحثی مانند بستری مجدد، عوارض ناشی از درمان و طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان کاهش می‌یابد.