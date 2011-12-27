  1. استانها
شفیعی:

شناخت اتوماسیون در ایران ضعیف است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کنفرانس کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون گفت: با توجه به اهمیت علم کنترل در دنیا، شناخت اتوماسیون در ایران ضعیف است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی ظهر سه شنبه در کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون بیان کرد: در حال حاضر علم کنترل به عنوان علوم پایه مورد توجه زیادی قراردارد و لازم است در ایران نیز به این علم توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: شناخت و به کارگیری علم کنترل می تواند در صرفه جویی و کاهش انرژی تاثیر زیادی داشته باشد و لازم است در بهره گیری از این علوم تلاش زیادی صورت گیرد.

رئیس کنفرانس کنترل،ابزار دقیق و اتوماسیون افزود: به عنوان مثال به کارگیری علم کنترل در کشاورزی می تواند تا 50 درصد مصرف آب و برق صرفه جویی را داشته باشد.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: کنفرانس کنترل،ابزار دقیق و اتوماسیون گفت: از دو سال پیش در کشور همایش کنترل و ابزار دقیق برگزار میشد و امسال نیز شاهد برگزاری همایش در شیراز هستیم.

وی ادامه داد: در کنفرانس برگزار شده بیش از 720 مقاله از  11 کشور مختلف ارسال شده که درپس از داوریهای صورت گرفته در این همایش مورد برسی قرار خواهند گرفت.

رئیس کنفرانس بین المللی کنترل،ابزار دقیق و اتوماسیون بیان کرد: باید بتوانیم با برگزاری همایشها در کاربردی کردن علوم کنترل تاثیر بسزایی داشته باشد.

