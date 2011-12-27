وحشت آل سعود از شکست در یمن؛ جوسازی علیه ایران با چه هدفی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "نگرانی سعودی ها از شکست طرح شورای همکاری خلیج فارس در یمن" آورده است : برای اولین بار رژیم آل سعود نگران فروپاشی طرح سیاسی موسوم به شورای همکاری خلیج فارس در یمن پس از برگزاری تظاهرات هزاران نفری موسوم به راهپیمایی زندگی است.

این پایگاه می افزاید: شرکت کنندگان در راهپیمایی موسوم به "زندگی" شعارهایی علیه طرح مذکور و دخالت عربستان در یمن سر دادند که به منزله مرگ طرح عربستان در یمن است.

پایگاه مذکور نوشت: افزایش مخالفت مردمی با طرح سعودی ها در حالی است که آل سعود پولهای کلانی برای نتیجه دادن این طرح هزینه کرده است تا نزدیکان عبدالله صالح و ارکان رژیمش را در قدرت نگه دارد.

این پایگاه می نویسد: در حالی که نشانه فروپاشی این طرح آشکار شده است و مردم یمن به پیروزی نهایی خود نزدیک می شوند رژیم آل سعود که درک نادرستی از توان مردم یمن دارد سعی می کند که شکست طرح مذکور را به خارج نسبت دهد.

پایگاه مذکور می افزاید: طرح شورای همکاری خلیج فارس پس از حوادث روزهای اخیر که تعداد زیادی کشته و زخمی برجای گذاشت در آستانه نابودی قرار گرفته است.

این پایگاه بیان کرد: رسانه های سعودی سعی دارند که عامل فروپاشی طرح را به ایران نسبت دهند و به گونه ای وانمود کنند که مردم نقشی در وقایع ندارند.