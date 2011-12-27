چندین طرح عمرانی استان البرز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه و با حضور محمد نجار، وزیر کشور، فرهادی استاندار استان البرز و تنی دیگر از مسئولان و مدیران استان، کلنگ ساختمان جدید استانداری استان البرز به زمین خواهد خورد.

محل احداث ساختمان جدید استانداری، کنار فرمانداری فعلی خواهد بود و ظرف کمتر از 20 ماه این ساختمان ساخته و به بهره برداری خواهد رسید.

در راستای سفر وزیر کشور به استان البرز، بازدید از روند اجرائی مترو کرج - هشتگرد نیز صورت می پذیرد.



همچنین، گردهمائی بزرگ شورای اداری استان، در غالب بصیرت و انتخاب، با حضور مدیران و مسئولان برگزار خواهد شد.

افتتاح شش باب مدرسه، دو باب بیمارستان در چندار چهار باغ و هشتگرد و سه باب جایگاه CNG در ساوجبلاغ از جمله طرح های عمرانی است که فردا با حضور وزیر کشور در استان به بهره برداری خواهد رسید.

اردوگاه بازپروری معتادان کرج نیز با ظرفیتی بالغ بر سه هزار نفر فردا افتتاح خواهد شد.

وزیر کشور، روز چهاشنبه هفتم دیماه میهمان استان البرز خواهد بود.