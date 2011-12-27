توقف مدعیان گروه "الف" / ماشین سازی باخت و آلومینیوم صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی از نیم فصل نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بعدازظهر امروز سه‌شنبه با برگزاری 13 دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" پنج مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسید و تیم ایرانجوان بوشهر با برتری مقابل صنعت ساری به رده سوم جدول این گروه صعود کرد.

در این مسابقه ایرانجوان بوشهر در زمین صنعت ساری موفق شد با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافته و ضمن صعود به رده سوم گروه "الف" نماینده ساری را به جمع قعرنشینان بفرستد. میلاد فیاض بخش (17)، حمیدرضا زوهانی (25) و مهدی چاه کوتاه آزاد (2+90) برای ایرانجوان و حسین قهارپور (55) برای صنعت ساری در این دیدار گل زدند.

براساس این گزارش، در دیگر دیدار گروه "الف" تیم پیکان تهران در ورزشگاه خانگی برابر گسترش فولاد تبریز با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد. در این مسابقه پیکان ابتدا در دقیقه 23 توسط مارتین رائول به گل برتری دست یافت اما در دقیقه 2+90 ملکیستیان دروازه این تیم را باز کرد تا شاگردان فرهاد کاظمی در واپیسین ثانیه‌های نیم فصل نخست دو امتیاز حساس را از دست بدهند.

- نتایج کامل دیدارهای گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه در پایان نیم فصل نخست به شرح زیر است:

گروه "الف":

* صنعت ساری یک - ایرانجوان بوشهر 3

* سایپای شمال یک - مس رفسنجان یک

* شهرداری اراک صفر - استیل آذین سمنان صفر

* پیام مخابرات فارس یک - فولاد یزد یک

* شهرداری بندرعباس صفر - اتکای گلستان صفر

* ابومسلم خراسان یک - پارسه تهران صفر

* پیکان تهران یک - گسترش فولاد تبریز یک

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 27 امتیاز

2- فولاد یزد 23 امتیاز

3- ایرانجوان بوشهر 21 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- شهرداری بندرعباس 21 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- شهرداری اراک 20 امتیاز

---------------------------------------------------------------------------

13- صنعت ساری 11 امتیاز

14- استیل آذین سمنان 10 امتیاز (با کسر 12 امتیاز از سوی فیفا)

در مهمترین دیدار گروه "ب" امروز تیم ماشین سازی تبریز در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بر یک مغلوب تربیت یزد شد که با این نتیجه تیم آلومینیوم هرمزگان به لطف تساوی یک بر یک در زمین نفت مسجد سلیمان به صدرجدول صعود کرد و نفت در بین دو تیم قعرنشین باقی ماند. با این نتایج ماشین سازی هم به رده دوم رفت تا آلومینیوم هرمزگان قهرمان نیم فصل این گروه لقب بگیرد.

امروز همچنین تیم گهر زاگرس دورود با برتری برابر استقلال صنعتی جایگاه خود در رده سوم گروه "ب" را حفظ کرد، گل گهر سیرجان با سه گل برق شیراز را در هم کوبید و پاس همدان نیز با برتری 2 بر یک مقابل نیروی زمینی تهران در رده پنجم باقی ماند اما فاصله امتیازش با صدرنشین گروه به چهار امتیاز رساند.

- نتایج کامل دیدارهای گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه در پایان نیم فصل نخست به شرح زیر است:

گروه "ب":

* ماشین سازی تبریز یک - تربیت یزد 2

* نفت مسجد سلیمان یک - آلومینیوم هرمزگان یک

* گهر زاگرس دورود یک - استقلال صنعتی صفر

* گل گهر سیرجان 3 - برق شیراز صفر

* شیرین فراز کرمانشاه 2 - نساجی مازندران صفر

* پاس همدان 2 - نیروی زمینی تهران یک

جدول رده بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 24 امتیاز - تفاضل گل 8+

2- ماشین سازی تبریز 24 امتیاز - تفاضل گل 6+

3- گهر زاگرس 22 امتیاز

4- گل‌گهرسیرجان 21 امتیاز

5- پاس همدان 20 امتیاز

----------------------------------------------------------------

13- نفت مسجد سلیمان 11 امتیاز

14- کاوه تهران 8 امتیاز