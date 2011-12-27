36 نفر سوداگر مرگ در لرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده در این رابطه اظهار داشت: ماموران مباره با مواد مخدر شهرستان الیگودرز در پی اخبار واصله مبنی بر نگهداری و توزیع تریاک توسط دو نفر بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی وارد محل سکونت آنها شدند و مقدار 836 گرم تریاک و سوخته تریاک را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان نیز در پی کسب اخبار واصله مبنی بر اینکه تعداد پنج نفر در سطح شهر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت دارند بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی مغازه هر پنج نفر را دستگیر و در بازرسی بدنی و خودرویی آنها مقداری مواد مخدر و سه عدد ابزار استعمال مواد مخدر را کشف و ضبط و متهمان به را همراه دو دستگاه خودرو پژو سمند به یگان انتظامی انتقال دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان یادآور شد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در سه عملیات دیگر برابر اطلاع واصله مبنی بر اینکه سه نفر در امر توزیع مواد مخدرفعالیت دارند بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی به محل مخفیگاه متهم اعزام و در بازرسی منزل آنها مقداری مواد مخدر و 9 عدد ادوات استعمال مواد مخدر را کشف و ضبط و سه نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ غلامزاده افزود: ماموران پاسگاه شیروان شهرستان بروجرد نیز در راستای اجرای دستور مقام قضایی در بازرسی از منزل یک نفر ساکن یکی از روستاههای اطراف مقداری تریاک را کشف و ضبط و یک نفر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: ماموران مبارزه با مواد مخدرشهرستان دلفان و کلانتری 12 شهرستان بروجرد نیز در راستای اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر در بازرسی بدنی و خودرویی دو نفر مقداری تریاک را کشف و ضبط و چهار نفر را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان خرم آباد نیز در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با هماهنگی مقام قضایی 21 نفر معتاد را دستگیر و از آنها مقداری انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ غلام زاده کل دستگیر شدگان را در پی اجرای این طرح 36 نفر، کشفیات را یک کیلو و 120 گرم، توقیفات خودرو را 18 دستگاه و موتورسیکلت را 24 عدد برشمرد.