به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی با حضور 75 تن از کارشناسان و محققان حوزه⁯های مختلف کشاورزی از سراسر کشور روز سه شنبه در موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر که در کرج مستقر است، برگزار شد.



در حاشیه این گردهمایی مهندس ماهیارعابدی یکی از سخنرانان این مراسم و رئیس بخش تحقیقات سبزی ⁯صیفی و حبوبات آبی، درباره اهداف این گردهمایی به خبرنگار مهر گفت: هد⁯⁯⁯⁯ف⁯ از برگزاری این گردهمایی سالانه، جمع بندی طرح⁯های ارائه شده در طول سال و نیز تدوین برنامه⁯های تحقیقاتی سال بعد در حوزه نهال و بذر است.



عابدی افزود: محققان دعوت شده در این گردهمایی یک ⁯روزه نتایج تحقیقات و فعالیت⁯های خود را ارائه می⁯دهند تا این نتایج و راهبردهای حاصل از آن به کل کشور تزریق شود.



وی درباره مشکلات و کمبودهای بخش تحقیقات سبزی صیفی، اظهار داشت: مشکلات در این بخش بیشتر مربوط به معرفی و تولید ارقام و بذرهای جدیدی است که باید به دست کشاورز برسد.



این مسئول ادامه داد: درحال حاضر به خاطر اینکه بذرهای سبزی صیفی به مقدار بسیار زیادی از خارج از کشور وارد می⁯شوند مشکلات از قبل هم بیشتر شده است و تنها راه حل هم آن افزایش تولید و معرفی بذر داخلی است.



مهندس عابدی گفت: وارد شدن بذر از خارج از کشور موجب خروج ارز می⁯شود و لازم است که به عنوان یک بخش دولتی با کمک بخش خصوصی، تولید داخلی را تقویت کنیم و در نتیجه آن نیز به اشتغال⁯زایی در کشور یاری رسانیم.



آماری دقیق در مورد میزان تولید بذر داخلی نداریم



عابدی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا می توان آماری از میزان تولید بذر کشور ارائه داد یا خیر، عنوان کرد: به خاطر اینکه تولید بذر داخلی بیشتر حالت خودمصرفی دارد و توسط خود کشاورزان بذر⁯گیری می⁯شود، آمار دقیقی در مورد میزان تولید بذر داخلی وجود ندارد.



وی اضافه کرد: به جز چند شرکت شناخته شده، سیستم تولید و توزیع منسجمی در خصوص تولید بذر در کشور وجود ندارد و بقیه توسط کشاورزان و به صورت محدود در مزارع تولید می⁯شود.



رئیس بخش تحقیقات سبزی ⁯صیفی و حبوبات آبی تاکید کرد: فعلاً بذر تولیدی کشور در مقایسه با تولیدات جهانی این حوزه کاستی⁯هایی دارد و باتوجه به بازار آزادی که درحال شکل⁯گیری است، اگر بخواهیم با محصولات خارجی رقابت داشته باشیم باید کیفیت بذرهای تولیدی داخل را بالا ببریم.