محمدرضا کائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا اسامی ذی نفوذان در پرونده های موقوفه خواری به قوه قضائیه اعلام شده است گفت: این اسامی مدتها است اعلام شده و منتظر نتیجه و اقدام دستگاه قضا هستیم.

وی افزود: به عنوان نمونه یک روحانی خلع لباس شده ساواکی به نام آقای "الف" که در دوران پهلوی توسط "هویدا" تقدیر هم شده است و یک کارمند اخراجی به نام آقای "ر" که از کارمندان اخراجی سازمان اوقاف است آنقدر در دستگاه قضا و شهرداری و فرمانداری نفوذ دارند که توانسته اند میلیاردها تومان موقوفه را در شهر قدس، شهریار و میرشکار موقوفه خواری کنند و دستگاه قضا هیچ اقدامی انجام نداده است.

بدهی 3600 مدرسه وقفی آموزش و پرورش به اوقاف/ وزارتخانه گوش نمی دهد

معاون سازمان اوقاف با گلایه از وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از سه هزار و 600 مدرسه وقفی در کشور موجود است که در اجاره آموزش و پرورش هستند اما این وزارتخانه هنوز اجاره ای بابت موقوفات پرداخت نکرده است وقتی هم که می گوئیم اجاره وقف را بپردازید گوش نمی دهند.

70 درصد بانک اطلاعاتی موقافات تکمیل شد

کائینی اعلام کرد: 70 درصد بانک اطلاعات اوقافی کشور تکمیل شده که شامل بانک اطلاعاتی تمامی موقوفات در سراسر کشور اعم از متراژ، نیت واقف، موقوفات، اسناد وقفی، هزینه ها و درآمد ها و... است.