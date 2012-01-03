سال شلوغ روسها؛ از مزاحمتهای ناتو و آمریکا تا رودست خوردن در لیبی

1- انتخابات در روسیه

مهمترین تحولات سال گذشته برای روسیه در صحنه داخلی انتخابات پارلمانی این کشور بود که در این کشور برگزار و روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور در آن اکثریت کرسی را بدست آورد این انتخابات مورد قبول مخالفین قرار نگرفت و این کشور دچار ناآرامی هایی شد.

آمریکا و اتحادیه اروپا نتایج انتخابات را زیر سؤال برده و با حمایت از مخالفان خوستار تجدیدنظر در آن شدند و این مسئله تنش ها در روبط غرب و این کشور را بیشتر کرد، زیرا که روسیه موضع گیری غرب را در این باره دخالت در امور داخلی خود تلقی کرد.

نخست وزیر روسیه در سخنانی پیش از برگزاری انتخابات در کنگره حزب "روسیه واحد" تقریباً تحولات آینده را پیش یبنی کرد و گفت: برخی قدرتهای بدهکار با دادن پول به برخی ها در روسیه بر آن هستند تا در انتخابات های آتی این کشور به اهداف خود برسند.





"ولادیمیر پوتین" گفت: ما می دانیم که در این روزها در آستانه انتخابات دومای کشوری و ریاست جمهوری در روسیه، نمایندگان برخی از کشورهای خارجی متاسفانه افرادی را با پول جمع کرده، آموزش های لازم را به آنها داده و آنها را برای انجام مقاصد تعیین شده ترغیب می کنند تا بدین ترتیب بتوانند بر روند انتخابات در کشور ما تاثیر بگذارند.

سردی روابط روسیه با غرب پس از انتخابات تبدیل به یکی دیگر از اختلافات بین دو طرف در کنار سپر دفاع موشکی و دیگر مسائل شد.

2- سپر موشکی همچنان مسئله ساز در روابط روسیه و آمریکا

سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا؛ رومانی و ترکیه از چالش های مهم در روابط روسیه با آمریکاست بشمار می رود که این اختلاف گرچه ریشه ای چند ساله دارد، اما هر سال ابعاد جدیدتری به خود می گیرد واعلام اینکه ناتو حاضر است در این باره به روسیه تضمین بدهد کاری از پیش نبرده و در کاهش اختلافات مؤثر نبوده است.

2.1) پیشینه بحث

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.







ناتو همچنین در آوریل 2008 قراردادی را در بخارست امضا کرد که طی آن یک سامانه سپر دفاع موشکی در اروپا ایجاد شود که فقط محدود به سامانه ضد موشکی نباشد بلکه موشک های میان برد و حتی هواپیماهای بدون سرنشین شناسائی را نیز در بر بگیرد.

تاخیر در اجرایی شدن آن نیز این بوده که باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا حاضر نبود پروژه مربوط به دوران بوش را ادامه بدهد و می خواست پروژه جدیدی را جایگزین آن نماید. ولی نکته مثبت در پروژه اوباما در این زمینه این است که این پروژه خیلی گسترده تر از پروژه بوش بوده و از منطقه بالکان گرفته تا دریای سیاه، قفقاز تا ترکیه و حتی منطقه خلیج فارس را در بر می گیرد.

2.2) ابعاد جدید مسئله در سال جاری

اما مشکلی که در سال جدید به ابعاد سپر دفاع موشکی آمریکا در مرزهای روسیه افزوده شده تلاش ایالات متحده برای استقرار سامانه جدید در ترکیه است.



روسیه این سامانه را که قرار است در "مالاتیا" در ترکیه مستقر شود تهدیدی برای خود دانسته و از آمریکا خواسته است تا در این باره احتیاط کند. "سرگئی لاوروف" در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری اینترفکس روسیه که اولویتهای دیپلماسی روسیه در 2012 را بر می شمرد به این اختلافات اشاره کرد و گفت: توانایی واشنگتن برای شنیدن نگرانی‌های قانونی ما در رابطه با برنامه ساخت پدافند ضدموشکی جهانی آمریکا که در شکل کنونی آن خطراتی برای امنیت روسیه دارد برای روابط دو طرف اهمیت تعیین کننده‌ای خواهد داشت.



وزیر خارجه روسیه افزود: با اطمینان می شود گفت که مسائل پدافند ضد موشکی در سال 2012 همچنان یکی از نکات کلیدی، در وهله اول در امور "یورو-آتلانتیک" باقی خواهد ماند.



وی افزود: روسیه سعی بر این دارد که نگرانی‌هایش در رابطه با برنامه آمریکا برای استقرار اجزاء پدافند ضد موشکی در اروپا به شکل ضروری در نظر گرفته شود. در غیر این صورت ناچار خواهیم بود به شکلی که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه 23 نوامبر اعلام کرد واکنش نشان دهیم که البته این واکنش بستگی به این که چه کسی سکاندار کاخ سفید خواهد بود، نخواهد داشت.



وزیر خارجه روسیه می گوید: نبود پیشرفت در این مورد باعث خوشبینی نمی شود. برغم این مسائل، گفتگو در مورد پدافند ضد موشکی بین کشورهای ما ادامه دارد. هدف ما جستجوی راه حل مثبت در برگیرنده منافع امنیتی روسیه است. امیدواریم در واشنگتن هم در نهایت امر، عقل سلیم دست بالا را بگیرد.

2.3) روسیه و ناتو

گرچه اختلافات روسیه و ناتو در سال های گذشته ابعاد وسیع تری داشت. علاوه بر سپر دفاع موشکی به توسعه پیمان آتلانتیک شمالی در شرق و مرزهای روسیه هم شامل می شد، اما این اختلافات در سال 2011 بیشتر متمرکز بر سپر موشکی و ابعاد پیچیده تر آن بود تا جایی که سرگئی لاوروف در نشست وزیران خارجه ناتو و روسیه که نندی پیش پس از نشست بن 2 در بروکسل برگزار گردید به آن اشاره کرد.

لاوروف همچنین در مصاحبه با اینترفکس نیز به این اختلافات اشاره می کند اما تلاش دارد تا از عمق آن کاسته و بر افقهای روشن همکاری تاکید کند.

وی می گوید: [در سال 2011] برغم اختلافات موجود، تعامل با پیمان آتلانتیک شمالی را گسترش دادیم. مسئله ایجاد معماری امنیت برابر و تقسیم ناپذیر در کانون گفتگوی ما با ناتو قرار داشت. ما بعد از تنظیم این مسئله بر اساس در نظر گرفتن منافع یکدیگر وارد مرحله نوین مشارکت خواهیم شد.

ترسیم این چشم انداز روشن از سوی این مقام ارشد روسیه در حالی است که هنوز دو طرف درباره ایجاد سیستم دفاعی مشترک به هیچ نتیجه ای نرسیدند و "آناتولی سردیوکف" وزیر دفاع روسیه پس از نشست وزرای دفاع روسیه و ناتو در خردادماه بدون پنهان کردن ناامیدی خود از این نشست، گفت: ما پاسخ های مثبت و روشنی دریافت کردیم. ترس ما کاهش نیافت و ناتو نتوانست پیشنهاد روسیه را درباره دفاع موشکی در شرایط کنونی بشنود.



3. سازمان تجارت جهانی؛ امیدواری پس از 18 سال

عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی هم از موضوعاتی است که ریشه چند ساله دارد. این کشور 18 سال است که برای این مهم تلاش می کند اما هر باربا مانع و یا بهانه ای روبرو می شود. یکبار مخالفت لهستان مانع از آن می شود یکبار تنش با گرجستان. همچنین اختلافات در باره مونتاژ اتومبیل در روسیه از دیگر موانعی بود که این بار در روابط این کشور با اروپا بروز کرده بود، اما اخیراً حادثه مهم سیاسی رخ داد. تصمیم پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی تایید شد. پس از تصویب این قرارداد روسیه به عضو تمام عیار سازمان تبدیل می شود.

لاوروف این مسئله را "مرحله نوین همگرایی روسیه در سیستم اقتصاد جهانی" نام می گذارد و می گوید:از طرف خود آماده مساعدت به تأمین ثبات اقتصادی بین‌المللی و کشف راههای مؤثر تنظیم موقعیتهای بحرانی و تقویت ساختارهای بین‌المللی چندجانبه هستیم.

4. موضوع هسته ای ایران و تاکید بر مواضع گذشته

برنامه هسته ای ایران و تحریم های یکجانبه و خارج از چارچوب بین المللی و شورای امنیت از دیگر مسائل مطرح در سیاست خارجی روسیه در برابر ایران است. روسیه تحریم های خارج از شورای امنیت و قطعنامه های سازمان ملل متحد را قبول ندارد و همین مسئله از دیگر موضوعات مورد بحث بین این کشور و غرب بشمار می رود.

اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران همچنان مسئله جدی باقی مانده است مطلبی که لاوروف در مصاحبه اخیر خود بر آن تاکید دارد.





وی می گوید: متأسفانه اینجا راه حل سریعی برای امر مشاهده نمی شود. ایران به نادیده گرفتن درخواستهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می دهد و کشورهای غربی بطور فزاینده راه رویارویی با تهران را پیشه کرده، مجازاتهای جدیدی اعمال می کنند که به مراتب از چارچوب مأموریتهای عدم گسترش فراتر می رود. علاوه بر این، این اواخر تهدید توسل به زور علیه ایران بیشتر و بیشتر مطرح می شود. در این شرایط اقدام فعال برای جلب ایران به حل سیاسی و دیپلماتیک اوضاع پیرامون برنامه اتمی آن را ادامه می دهیم. بنظر ما جایگزینی برای این امر وجود ندارد، از تنظیم بلندمدت و جامع مسئله از راه گفتگوی متکی بر رویکرد مرحله به مرحله و متقابل حمایت می کنیم.

5. خاورمیانه و نقش کم رنگ روسیه در تحولات

بیداری اسلامی مهمترین مسئله سیاسی جهان و خاورمیانه در سال گذشته بود. این تحولات بقدری گسترده بود که بیشترین تاثیر را بر سیاست خارجی تمامی قدرت های منطقه ای و بین المللی گذاشت و البته روسیه هم از این قاعده مستثنی نبود و این اهمیت تا به آنجا بود که مسئله فلسطین در سیاست خارجی این کشور کم رنگ شد و به موضوعی درجه 2 و حاشیه ای در تحولات خاورمیانه بدل شد.

روسیه مخالفت خود را با اقدام نظامی ناتو علیه لیبی اعلام کرد و این حمله را به بهانه حفظ جان شهروندان و غیر نظامیان صورت گرفت نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این باره دانست.

همچنین تحولات سوریه از دیگر موضوعات مهم در سیاست خارجی روسیه است. این کشور بارها اعلام کرده است که هرگونه اقدام حتمالی در شورای امنیت را که در نهایت منجر به دخالت در امور داخلی سوریه مانند مدلی لیبی شود ،متوقف خواهد کرد.



لاوروف در این باره می گوید: تکانهایی که منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را در هم نوردید مهمترین حوادث از وقایع متنوع بین‌المللی بودند. ما خط مشی متوقف کردن خشونت، رعایت حقوق بشر و کمک به طرفین درگیری برای تنظیم مسالمت آمیز درگیریها از راه گفتگوی ملی با شرکت تمام گروههای سیاسی، مذهبی و قومی را پیشه کرده بودیم. آماده ایم توسعه مشارکت با کشورهای منطقه بر اساس برابری و منفعت متقابل بر اساس محترم شمردن کامل سنتها، تاریخ و فرهنگ آنها را ادامه دهیم. ضمناً ما با کاربرد شعار دفاع از شهروندان غیرنظامی برای حمایت از یکی از طرفین در جنگ داخلی و کاربرد "سابقه لیبی" یعنی نقض فاحش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در مورد تنظیم دیگر درگیریها مخالفت می کنیم.





وی درباره سوریه نیز می گوید: امروز اوضاع سوریه باعث نگرانی ویژه می شود. در راستای جستجوی راه تنظیم سیاسی و دیپلماتیک از ابتکار اتحادیه کشورهای عرب در مورد مساعدت به تنظیم بحران داخلی این کشور حمایت می کنیم. از امضای پروتکل مربوط به اعزام هیئت ناظران اتحادیه به سوریه برای مونیتورینگ اوضاع استقبال می کنیم. این امر امکان دفاع از تمام شهروندان سوریه و برقراری ثبات به کمک مکانیسم کنترل مستقل را فراهم میکند. پیشنویس قطعنامه های که ما در شورای امنیت سازمان ملل منتشر کردیم متوجه همین امر می باشد. هدف قطعنامه مساعدت به متوقف شدن خشونت از هر طرف و راه انداختن گفتگوی ملی گسترده می باشد.



وزیر خارجه روسیه همچنین در ارتباط با رویکرد این کشور در قبال مسئله فلسطین که به نظر می رسد درجه اولویت آن پائین آمده، چنین می گوید: در سالی که سپری شد ما ضرورت تنظیم درگیریهای مزمن منطقه ای و بطور اخص فلسطین را هم از یاد نبرده بودیم که می توانست سهم کلانی در تأمین امنیت منطقه‌ای داشته باشد.

6- روسیه و بحران مالی اتحادیه اروپا

بحران مالی بدهی ها در اتحادیه اروپا که ابتدا از یونان شروع شد و سپس کشورهایی همچون پرتغال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا و حتی تا حدودی فرانسه و بلژیک را هم نوردید، مهمترین بحران در زمینه اقتصادی در جهان بویژه در دو دهه اخیر بود تا جایی که بیم آن می رفت تا این بحران با توسعه به دیگر نقاط جهانی فاجعه ای را در تاریخ فعالیت های اقتصادی جهان ببار آورد.

بحران اروپا تاثیرات مهمی را هم برای روسیه داشت. این اتحادیه مهمترین وارد کننده گاز از روسیه و یکی از شرکای مهم تجاری این کشور است و چنین بحرانی می توانست روسیه را در پس لرزه گرفتار کند که با خوش شانسی تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

روسیه برای کاهش آثار سوء این بحران بر آن شد تا دست کمک به سوی اروپا دراز کند. "آرکادی دورکویچ" مشاور اقتصادی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در10 آبان گفت: مسکو تمایل دارد تا با مبلغی بالغ بر 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری از طریق صندوق بین المللی پول برای خروج از بحران بدهی ها به اتحادیه اروپا کمک کند.

وی افزود: توانایی اتحادیه اروپا برای روسیه مهم است به همین دلیل این کشور می تواند به عنوان بخشی از فعالیت هایش در صندوق بین المللی پول منطقه یورو را تقویت کند.



دورکوویچ خاطر نشان کرد: این رقم اولیه است و روسیه برای فراهم کردن این پول نیازی به امضای هیچ توافقنامه ای ندارد. وی همچنین از خرید اوراق بهادار از منطقه یورو نیز خبر داد.

کار به اینجا ختم نشد و "کریستین لاگارد" رئیس بانک جهانی در سفر دوره ای خود به چند کشور برای جلب کمک های مالی و تقویت این صندوق بمنظور حل بحران مالی اروپا ،به روسیه نیز سفر کرد.

وزیر خارجه روسیه در اظهار نظر خود در باره بحران مالی اروپا می گوید: روندهای جاری در اتحادیه اروپا را بدقت پیگیری کرده ایم. بر این باوریم که تنظیم موفق اوضاع بغرنج مالی و اقتصادی حوزه یورو به برقراری ثبات کلی در اقتصاد جهانی مساعدت کرده و امکانات جدیدی برای تعمیق مشارکت راهبردی ما با اتحادیه اروپا ایجاد می کند. نتایج اجلاس اخیر سران در بروکسل وجود توان جدی گسترش تعامل چندبعدی بین روسیه و اتحادیه اروپا را تأیید نمود. کار مشترک با اتحادیه اروپا در جهت تسهیل رژیم روادید فعال شده است. این روند باید انعقاد موافقتنامه مربوط به لغو این رژیم را تسریع نماید. راه انداختن اولین شاخه خط لوله گاز "جریان شمالی" آمادگی ما برای تقویت امنیت انرژی اروپا را به نمایش گذاشته و برگ جدیدی از همکاری روسیه و اعضای اتحادیه در زمینه انرژی را باز کرد.

-------------

حسین امیری