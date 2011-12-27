برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج مصادف با 9 دی

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه های متعددی مصادف با9 دی درنظرگرفته شده است که از جمله آنها می توان به برپایی نمایشگاهی بامحوریت 9 دی و ارائه بسته های فرهنگی اشاره کرد.



وی افزود: این نمایشگاه از فردا به مدت یک هفته در محل اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج برگزارخواهدشد.



این مئسول به تبلیغات محیطی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج به مناسبت این روز اشاره و بیان کرد: اکران تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و تلویزیون شهری بخشی از اقدامات این اداره مصادف با این روز بوده است.

