۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج مصادف با 9 دی

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج برنامه های این اداره را مصادف با حماسه 9 دی تشریح کرد.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه های متعددی  مصادف با9 دی درنظرگرفته شده است که از جمله آنها می توان به برپایی  نمایشگاهی بامحوریت 9 دی و ارائه بسته های فرهنگی اشاره کرد.

وی افزود: این نمایشگاه از فردا به مدت یک هفته در محل اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان کرج برگزارخواهدشد.

این مئسول به تبلیغات محیطی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج به مناسبت این روز اشاره و بیان کرد: اکران تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و تلویزیون شهری بخشی از اقدامات این اداره  مصادف با این روز بوده است.
 

