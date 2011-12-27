همایش مردمی روز بصیرت در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی نظرپور ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت حماسه نهم دیماه اظهار کرد: همان طور که به رغم توطئه دشمنان نهصت عاشورای حسیین ماندگار مانده حماسه نهم دیماه نیز برای همیشه جاودان خواهد ماند.

وی درایت و تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور به موقع مردم انقلابی در صحنه را از عوامل شکست فتنه دشمنان در سال 88 عنوان کرد.

حماسه نهم دیماه در تاریخ ملت های جهان ثبت شدنی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه حضور حماسه آفرین مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها اتفاق افتاده است، تصریح کرد: حرکت خودجوش مردم برای خنثی کردن فتنه دشمنان در این روز رکوردی است که باید در تاریخ ملت‌های دنیا ثبت شود.

نظرپور زمان برگزاری همایش روز بصیرت را ساعت 18 عصر روز پنجشنبه هشت دیماه در حسینیه ثارالله اردبیل اعلام کرد.

این مسئول برگزاری گرده همایی بسیجیان-، کارگاههای تحلیلی- آموزشی بصیرت در دانشگاهها و زنگ بصیرت در مدارس را از جمله برنامه های پیش بینی شده در این ایام برشمرد.

نظرپور با بیان اینکه حماسه روز نهم دیماه الگویی برای جامعه اسلامی و میثاق دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری است به هر چه با شکوهتر برگزار شدن برنامه های این روز تاکید کرد.