نماز جمعه 29 خرداد 88 پرده اول حماسه 9 دی بود

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل در گفتگویی مشروح با ویژه نامه نهضت حضور که به مناسبت سالروز حماسه نهم دی منتشر می شود ، در خصوص روند رخداد واقعه بزرگی چمن راهپیمایی نهم دی 1388 گفت: با آنکه هنوز ارزیابی دقیقی از نماز جمعه 29 خرداد به عمل نیامده ولی حقیقت این است که پرده اول 9 دی 29 خرداد بود. یعنی مردمی که در نماز جمعه 29 خرداد شرکت کردند نسبت به راهپیمایی دوشنبه 25 خرداد واکنش نشان دادند.

وی در بخشی دیگر از این گفتگو در خصوص ابعاد مختلف حماسه نهم دی اظهار داشت: مردم در 9 دی از اصل اسلام و انقلاب دفاع کردند. بنده در راهپیمایی 9 دی شرکت داشتم و به جرات می‌توانم بگویم که حضوری زلال‌تر پرشورتر و جدی‌تر در تظاهرات خیابانی از بعد از پیروزی انقلاب نظیر9 دی ندیده بودم.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: آن روز مردم با نگرانی و با یک عزم و اراده‌ای جدی برای حفظ انقلاب و دفاع از دین به میدان آمدند. در تمام این راهپیمایی بنده یک عدد عکس آقای احمدی‌نژاد ندیدم. معنایش این نبود که مردم تشخیص داده بودند که دعوا دعوای احمدی‌نژاد و موسوی نیست .



وی همچنین گفت: مردم به خیابان آمدند و نشان دادند که اگر پای اصل انقلاب در میان باشد و خطری اصل انقلاب را تهدید کند مردم، همان مردم 22 بهمن 57 هستند و این 31 سال فاصله آنها را عوض نکرده است. چه جوان‌های آن سال‌ها که الان 60-50 ساله شده‌اند و چه جوانهای حالا که آن زمان اصلا به دنیا نیامده بودند اما این روحیه پایداری و مقاومت از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است. مردم آن روز با حضور خودشان انقلاب را بیمه کردند.



حداد عادل در پایان این گفتگو تصریح کرد: راهپیمایی 9 دی لبریز شدن کاسه صبر مردم از 22 خرداد 88 تا روز عاشورا و تجدید عهد ملت با اسلام و انقلاب و قرآن و امام حسین(ع) و امام خمینی(ره) و رهبری بود و یک پیام روشن و قاطع به ضد‌انقلاب داخلی داشت که بدانند با چه مردمی روبه‌رو هستند.



