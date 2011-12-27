دستگیری یک تبعه سعودی مسلح در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: مسئولان امنیتی بندر "سفاجا" در دریای سرخ یک تبعه عربستانی به نام "عمر عبدالعزیز الهطلان" را دستگیر کرده اند.

این منابع افزودند: فرد مذکور عضو "هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان" است که یک قبضه تپانچه 9 میلیمتری و دستگاه بی سیم نیز به همراه داشته است که نیروهای مصری آن را ضبط کرده اند.

به گزارش منابع مذکور، مسئولان امنیتی بندر سفاجا هنگام بازرسی مسافران کشتی موده که در این بندر پهلو گرفته است متوجه وجود سلاح و دستگاه بی سیم در چمدان الهطلان می شوند و وی به دادستانی فرستاده شده است.

شایان ذکر است که عربستان سعودی حامی قوی رژیم حسنی مبارک بود و تلاش زیادی را برای نجات وی به عمل آورد، اما توفیقی به دست نیاورد و هم اکنون می کوشد با دخالتهای گسترده در امور داخلی مصر و حمایت از گروههای سلفی وهابی با تزریق پولهای کلان، روند اوضاع را به نفع خود تغییر دهد که البته تا کنون در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است.