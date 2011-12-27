400 مقاله به همایش ملی دستاوردهای علمی در ورزش در گرگان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی عصر سه شنبه در جمع محققان امور ورزشی افزود: 25 مقاله در موضوعات مختلف شامل 7مقاله در بخش مدیریت ورزشی، 2 مقاله در بخش مهندسی ورزشی، 6 مقاله در بخش پزشکی ورزشی، 6 مقاله در بخش روانشناسی ورزشی به عنوان سخنرانی و 170 مقاله به عنوان پوستر انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: ورزش تنها به معنای ورزیدن جسم نیست و نگاه تک بعدی داشتن به ورزش از مشکلات جامعه امروز است.

دکتر محسنی تصریح کرد: امروزه در دنیا به تربیت بدنی و ورزش، به عنوان یکی از علوم میان رشته ای و مجموعه ای از علوم تخصصی که می تواند در خدمت ورزش باشد، نگریسته می شود و ورزش یک علم است که دارای ابعاد مختلفی می باشد و لازم است چند بازنگری را در دستور کار قرار دهیم .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: مهندسی فضاهای فیزیکی مانند سالن های ورزشی ، فناوری هایی که در خدمت ورزش قرار دارند از مواردی است که باید مورد بازنگری قر ار بگیرد. همچنین توجه به جنبه های اخلاقی، انسانی و ارزش های اسلامی در ورزش که در حال حاضر کمرنگ شده از دیگر مواردی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد .

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گلستان اظهار داشت: فرهنگ کار تیمی در میادین و مسابقات ورزشی ما معمولا در حد یک تعارف بوده و نهادینه نشده است، در حالی که بخش اعظمی از توسعه ورزش ما در گرو کار تیمی است.

رئیس شورای موزشی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود گفت : از دیگر موارد بازنگری می توان به توجه به آسیب شناسی در حوزه ورزش اشاره کرد که معمولا سعی می شود ورزش را با مسابقات ورزشی نتیجه گرا بسنجیم و به زیرساخت ها و شبکه های آموزشی توجهی نمی کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در ادامه سخنان خود خواستار توجه به کاربردی شدن تحقیقات جدید در حوزه ورزش از سوی محققان و پژوهشگران و ورزشکاران شد و گفت: بهره مندی سازمان های ورزشی از دستاوردهای محققان ورزشی از مهمترین اهداف نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی است.