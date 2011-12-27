به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از ثبت نام نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سه نفر با حضور در ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس در حوزه انتخابیه مرکزی استان هرمزگان ثبت نام کردند.
عبدی کر نخستین فردی بود که امروز برای ثبت نام در ستاد انتخابات بندرعباس حضور یافت. وی کارمند گمرک شهید رجایی بندرعباس است.
اما چهره شاخصی که امروز کار ثبت نام خود را انجام داد موسی مولاپرست بود. وی جانشین سابق فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان است.
منصور سالاری آخرین نفری بود که امروز در ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس حضور یافت. وی معاون سابق بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان است.
با ثبت نام این سه نفر تعداد افرادی که در حوزه انتخابیه مرکزی استان هرمزگان برای انتخابات نهم مجلس ثبت نام کرده اند به 11 نفر رسید.
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