جلسه شورای معاونین و مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین و مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با حضور حجت الاسلام سید عباس مسعودی، مدیر کل، معاونین و رؤسای ادارات تابعه این اداره کل برگزار شد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در ابتدای این نشست گفت: فعالیت های فرهنگی دینی هر چه زیر بنایی تر باشد ماندگاری و تاثیر آن بیشتر خواهد بود و لذا باید پس از نیاز سنجی دقیق و انجام پژوهشهای علمی و میدانی و طراحی برنامه های کاربردی نسبت به تامین نیاز فرهنگی جامعه اقدام کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی در بین مردم و انتظارات آنان از این نهاد فرهنگی دینی و از سوی دیگر مطالبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) اظهار داشت: باید تمام همت خود را جهت عملیاتی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب ، توجه به مطالبات معظم له و برآوردن انتظارات فرهنگی دینی مردم معطوف کنیم.

در ادامه حجت الاسلام محمد رضامعینی معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به حادثه آفرینی مردم ولایتمدار سراسر کشور در نهم دی ماه سال 88 و حمایت همه جانبه از ارزشهای دینی و به خصوص فرهنگ ایثار و شهادت گفت: باید با برنامه ریزی لازم و تشکیل ستاد ویژه در خصوص بزرگداشت این روز تاریخی و ارزشمند یاد این حماسه معنوی رابرای همیشه ی تاریخ زنده نگه داریم.

معینی همچنین با توجه به نزدیکی اربعین حسینی و دهه آخر صفر، برنامه ریزی جهت اعزام مبلغ در این ایام و ایجاد هماهنگی لازم برای عزاداری روز اربعین را ضروری دانست و در پایان بر تشکیل ستاد دهه فجر نیز تاکید کرد.

سپس حمید عسگری معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز در مورد نحوه مکاتبات، حضور و غیاب، ماموریت های اداری، حفظ اموال اداری و ارسال به موقع اخبار فرهنگی شهرستان ها مطالبی را عنوان کرد.

در ادامه سرپرستان ادارات کرج شمال ، کرج جنوب ، ساوجبلاغ و نظر آباد به بیان نظرات خود پرداختند.