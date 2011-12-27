قهرمانی تیم بسکتبال نونهالان شهرداری باغستان در لیگ استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال شهرداری باغستان در دو رده سنی مینی بسکتبال زیر 12 سال و نونهالان زیر 14 سال از اواسط تابستان و با هدف شرکت در مسابقه قهرمانی لیگ استان تهران آماده سازی شد و به دلیل جا ماندن از مسابقات استان تهران تلاش کرد برای شرکت در مسابقات استان البرز حضور یابد که در مسابقات این استان شرکت کرد.

این تیم شامل 15 نفر بازیکن زیر 12 سال و تنها پنج بازیکن زیر 14 سال است که بدنه اصلی این تیم را افراد زیر 12 سال تشکیل می دهند.

قرعه کشی این دو رده سنی در دهه اول شهریور انجام گرفت که در رده سنی مینی بسکتبال تعداد 20 تیم حضور داشتند که تیم ها در چهارگروه پنج تیمی قرار گرفتند و تیم شهرداری در گروه سه قرار گرفت. در رده سنی نونهالان تعداد 20 تیم در چهارگروه پنج تیمی قرار گرفتند که تیم شهرداری در گروه دو قرار گرفت.

این مسابقات از اواسط شهریور شروع شد و تیم نونهالان زیر 14 سال با انجام 4 بازی با 2 برد و 2 باخت با معدل گل خورده بیشتر نسبت به تیم دوم در رده سوم گروه قرار گرفت و از صعود با مرحله پلی اف باز ماند و به کار خود پایان داد. همچنین 75 در صد نفرات این تیم همان نفرات تیم زیر 12 سال بودند.

مسابقات رده سنی مینی بسکتبال زیر 12 سال همزمان با نونهالان از اواسط شهریور شروع شد و تیم مینی بسکتبال شهرداری با انجام 4 بازی گروهی با 4 برد به عنوان سرگروه به مرحله پلی اف صعود کرد و در این مرحله با انجام بازیهای خوب با بردهای متوالی به مرحله نیمه نهایی و سپس به مرحله نهایی رسید.

فینال این مسابقات نیز برگزار شد و تیم شهرداری با انجام بازی خوب و یک طرفه با نتیجه 35 بر 13 تیم آکادمی بسکتبال کرج را مغلوب سازد و به مقام اول این رقابتها دست پیدا کند.

هدف از شرکت در این رقابتها آماده سازی بیشتر این تیم برای حضور قوی در مسابقات سال آینده استان تهران است.