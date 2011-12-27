انجمن خیرین مسکن ساز فارس در نمایشگاه بین المللی شیراز شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل این انجمن بابیان این مطلب که هم اکنون بیش از 50 شخصیت حقیقی وحقوقی با اهداف خیر خواهانه با این انجمن همکاری دارند، گفت: حمایت از واجدان شرایط با پرداخت اقساط ماهیانه وام های تعهد شده همچنین ساخت منزل مسکونی برای خانوارهای تحت پوشش در دستور کار خیران قرار دارد.

شمس ارجمندی افزود: این انجمن هیچگونه دخالتی در معرفی متقاضیان مسکن به خیرین ندارد و فقط بسترسازی برای انجام امور خیرخواهانه ، نظیر تهیه زمین دولتی، اخذ پروانه ساختمانی،‌ تهیه طرحهای معماری، اجرائی و نظارت بر ساخت و سازها را بر عهده دارد.

وی گفت: به دلیل اینکه انجمن نسبت به ثبت نام مستقیم متقاضیان اقدام نمی کند از این رو آماری دراختیار نداریم اما با استقبال خوبی که خیران از این امر کرده اند و آمار تقاضای خیرین و مؤسسات خیریه حاکی از آن است که تاکنون در شهر شیراز بیش از 500 خانوار در لیست نوبت آنان قرار دارند.

شمس ارجمندی درادامه یادآور شد،: تورم تأثیرات منفی خود را در شتاب پروژه های عمرانی و ساختمانی می گذارد با این نگاه که صنعت ساختمان با صنایع تولیدی جهت تأمین مصالح مورد لزوم وابسته بوده و از طرفی به صنعت حمل و نقل و خدمات نیز وابستگی دارد در عین حال که شکوفایی در این صنعت باعث ایجاد اشتغال زایی قابل توجه و تحرک بیشتر صنایع وابسته به آن خواهد شد از طرفی تورم به وجود آمده از تولیدات و خدمات یاد شده بر روی قیمت تمام شده تأثیر مستقیم داشته و این امر اجتناب ناپذیر است و حل این معضل در بخش برنامه ریزی های کلان اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

