واقفان برتر گناباد در هفته وقف تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر سه شنبه در چهل و هشتمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی که در محل این اداره برگزار شد اظهار داشت: از واقفین برتر در هفته وقف از طریق برگزاری مراسم یا نصب بنر و پرده و یا از طریق نشریات محلی تجلیل شود.

فاطمی ادامه داد: تجمع روز ملی بصیرت با حضور هیئات مذهبی، پایگاههای مقاومت و عموم مردم در روز جمعه در مصلای امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس برگزار می شود.

وی تصریح کرد: جشن میلاد امام کاظم(ع) در مساجد موسی بن جعفر، سه راهی مند و قنبرآباد برگزار می شود و برنامه های برگزاری مسابقه، سخنرانی و تهیه ویژه نامه نیز برپا خواهد شد.

وی افزود: جلسه توجیهی ویژه هیئت امنا بقاع متبرکه قبل از دهه آخر صفر تشکیل و بر دعوت از سخنران و مداح ویژه و فضاسازی ویژه در دهه آخر صفر و برنامه ریزی هفته وقف تاکید شد.

فاطمی گفت: فضا سازی بیشتری برای دهه آخر صفر صورت گیرد و جلسه توجیهی با حضور مسئولین هیئات مذهبی داخل شهر و هیئت امنا مساجد بین راهی برای توجیه برنامه های دهه آخر صفر برگزار خواهد شد.

فاطمی افزود: مراسم زیارت پیامبر(ص) از راه دور در مرقد علامه بهلول برگزار و از یک سخنران ویژه برای هفته وحدت دعوت خواهد شد.

وی ادامه داد: در هفته وحدت با موضوع پیامبر(ص) و با هدف دانش افزایی در مخاطب مسابقه ای برگزار خواهد شد.

فاطمی افزود: گردهمایی با حضور اصحاب فرهنگ و هنر در سالن ارشاد با عنوان حماسه بصیرت، اجرای سوگواره تعزیه خوانی در دهه آخر صفر در سالن ارشاد برگزار می شود.