ثبت نام 250 نفر داوطلب نمایندگی مجلس در تهران تا پایان روز چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی فرماندار تهران بعد از اتمام ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری مجلس نهم با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اعلام پایان چهارمین روز ثبت نام، گفت: مجموع افرادی که در تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در طول این 4 روز از شنبه تا سه شنبه در فرمانداری تهران و وزارت کشور برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند 250 نفر هستند که از این مجموع 218 نفر مرد و 32 نفر زن هستند.

فرماندار تهران با اشاره به اینکه مردم معتمدین را انتخاب کرده اند و از معتمدین، هیئت اجرایی تشکیل می شود، گفت: خوشبختانه در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی نیز مانند سایرین می توانند با حقوق مساوی در انتخابات هیئت اجرایی شرکت نمایند.

وی همچنین در ادامه افزود: بعد از ظهر امروز 2 جلسه جداگانه با اقلیت های مذهبی در فرمانداری تهران تشکیل شد و اعضای اصلی و علی البدل آنها مشخص شدند.

نایبی همچنین خاطر نشان کرد: امروز 49 داوطلب از فرمانداری تهران ثبت نام کرده اند که 44 نفر مرد و 5 نفر دیگر خانم بودند. همچنین در وزارت کشور نیز 49 نفر ثبت نام کرده که از این مجموع 38 نفر مرد و 11 نفر دیگر خانم هستند.

فرماندار تهران در پایان گفت: از مجموع 250 نفر ثبت نام کننده در طول این 4 روز، تعداد 2 نفر با مدرک معادل فوق لیسانس، 181 نفر با مدرک فوق لیسانس، 44 نفر دکترا و 3 نفر با مدرک حوزوی ثبت نام کردند.