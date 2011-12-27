احتمال بازگشت "دیمیتار برباتوف" به بایرلورکوزن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم بلغاری منچستریونایتد نیمکت نشین "خاویر هرناندس" و "دنی ولبک" در اولدترافورد شده و قصد دارد یونایتد را به مقصد تیمی که در ترکیب ثابت آن قرار بگیرد، ترک کند.

قرارداد برباتوف پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و بنابراین ممکن است در ماه ژانویه 2012 یونایتد را ترک کند. گفته می‌شود لورکوزن باشگاه اسبق برباتوف یکی از مشتریان پروپاقرص اوست.

"ایوان دوبرینو"، مدیربرنامه‌های برباتوف در گفتگو با مجله بیلد گفت: این اخبار فراتر از شایعه بوده و بایرلورکوزن خواهان جذب برباتوف است. مدیران این باشگاه با ما تماس گرفته‌اند اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. همه چیز به منچستریونایتد بستگی دارد.

این در حالی است که برباتوف در پیروزی 5 بر صفر یونایتد مقابل ویگان هت تریک کرد و عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت.