۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۱۳

"گرگان" قهرمان بسکتبال بانوان دانشگاه آزاد منطقه 10 کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: بانوان بسکتبالیست دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مقام قهرمانی مسابقات بسکتبال منطقه 10 دانشگاه آزاد دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدی عبدی رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان عصر سه شنبه در اختتامیه این مسابقات افزود: در این مسابقات تیمهای علی آباد کتول و آزادشهر دوم و سوم شدند.

وی اظهار داشت: مسابقات بسکتبال منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی به مدت دو روز در محل مجموعه ورزشی الغدیر دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به صورت دوره ای برگزار شد که تیم گرگان با پیروزی بر تمام رقبا توانست با اقتدار به مقام قهرمانی این رقابتها دست پیدا کند.
 
وی عنوان کرد: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

 
