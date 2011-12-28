ورود 7 دکل جدید دریایی به میدان گازی مشترک با قطر

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر عملیات اجرایی 13 فاز میدان پارس جنوبی به طور همزمان در دو بخش ساحلی و فراساحلی در حال انجام است که پیش بینی می شود با راه اندازی تمامی این فازها ظرفیت تولید گاز ایران در این میدان مشترک با قطر از مرز 700 میلیون متر مکعب در روز عبور کند.

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی در راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی حفاری بیش از 170 حلقه چاه دریایی در خلیج فارس است که برای حفر این تعداد چاه باید به طور همزمان 20 تا 25 دستگاه دکل دریایی در فازهای جدید این میدان مشترک گازی فعالیت کنند.

بر این اساس در شرایط فعلی به طور همزمان 11 دستگاه دکل و جک آپ حفاری دریایی در فازهای مختلف پارس جنوبی مشغول به کار است.

به طوری‌که هم اکنون 2 دستگاه دکل حفاری در طرح توسعه فاز 9 و 10، در طرح توسعه فازهای 15 تا 18 تعداد چهار دستگاه، در طرح توسعه فاز 12 به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی 2 دستگاه، در طرح توسعه فاز 13، 14، 22، 23 و 24 پارس جنوبی هم در مجموع سه دستگاه دکل حفاری مشغول به کار است.

از سوی دیگر به منظور توسعه عملیات حفاری به ویژه در فازهای جدید پارس جنوبی پیش بینی می شود تا اواسط سال اینده حداقل هفت دستگاه دکل جدید دریایی وارد آبهای خلیج فارس شود.

بر این اساس در پیش بینی می شود در طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبی 2 دکل ملکی و استیجاری، فاز 14 پارس جنوبی یک دستگاه دکل ملکی، فاز 19 پارس جنوبی یک دستگاه دکل ملکی، فاز 22 تا 24 پارس جنوبی 3 دستگاه دکل جدید استیجاری و ملکی مشغول به کار شود.

همچنین با توجه به اینکه هنوز عملیات حفاری طرح توسعه فاز 9 و 10 پارس جنوبی به پایان نرسیده است مطابق با برنامه زمان بندی سال اینده با تکمیل عملیات حفاری دکلهای شاغل در این دو فاز مشترک گازی به سایر فازهای جدید پارس جنوبی منتقل خواهد شد.

به گزارش مهر، میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی کشور به شمار می‌رود.



مساحت این میدان گازی حدود 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.



بر اساس برآوردهای انجام گرفته ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می دهد.



مخزن مشترک گازی پارس جنوبی 50 درصد از ذخایر گاز کشور و هشت درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.