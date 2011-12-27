کارشناسان سازمان آتش نشانی قدس از مراکز صنعتی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حیدری با اعلام این خبر اظهار داشت: آتش سوزی هایی که در هنگام ساعت کاری اتفاق می افتد از جمله خطرهایی است که بیشتر متوجه کارکنان می شود.

وی افزود: در اکثر اوقات آتش سوزی با یک شعله یا جرقه کوچک آغاز می شود که باید به سرعت آن را شناسایی و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را با یک خاموش کننده دستی مهار کرد.

این مسئول عنوان کرد: توجه به اصول حفاظت و ایمنی در مراکز صنعتی یکی از مهمترین نکات اساسی است، حفظ ایمنی در محیط کار فعالیتی همه جانبه و پیگیر برای جلوگیری از بروز آتش سوزی است.

صدور شناسنامه ایمنی برای کارخانه های صنعتی

حیدری ادامه داد: در این زمینه ضروری است که در محیط کار همه مراحل و برنامه های اجرایی ایمنی در نظر گرفته شود که در این راستا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس با برنامه ریزی دقیق اقدام به بازدید از مراکز صنعتی کرده است که در صورت تایید کارشناسان این سازمان شناسنامه ایمنی برای این کارخانه ها صادر می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس یادآور شد: توجه به امر ایمنی باید سرلوحه مدیران مراکز صنعتی قرار گیرد که این سازمان آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز مدیران شرکت با حضور در محل کارشناسان ضمن بررسی موارد ایمنی آموزش های لازم را به پرسنل ارائه کنند.