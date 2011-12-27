به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، روسیه این موشک را امروز از پایگاه بایکونور در قزاقستان به سوی هدف پرتاب کرد که با موفقیت به هدف مورد نظر برخورد کرد.

روسیه اعلام کرده است که این موشک مجهز به حمل کلاهکهای جدید است و برای مقابله با سیستم دفاع هوایی کشورهای غربی طراحی شده است.

موشک RS-18 یک موشک "اسب‌جنگی" است و کشوهای غربی آن را با نام "استیلت" (استیلتو) می شناسند که به وزارت دفاع روسیه داده شده است و هدف خود را در شبه جزیره کامچاتکا به راحتی منهدم کرده است.

این آزمایش سه روز پس از دو آزمایش مووشک "بولاوا" صورت می گیرد.

روسیه دو موشک بولاوا را که قابلیت حمل 10 کلاهک هسته ای و برد هشت هزار کیلومتری دارند در دریای سفید آزمایش کرد.