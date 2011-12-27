  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

گلزار شهدای قدس توسط 100 دانش آموز گلباران شد

قدس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری قدس از گلباران گلزار شهدای این شهرستان توسط 100 دانش آموز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عزیزی با اعلام این خبر اظهار داشت: تکریم و تعظیم شهیدان تلاشی مقدس است در برافراشتن پرچم های سرخ استقلال و آزادی بشریت از یوغ ذلت و اسارت، شهادت مرگ در راه ارزش هاست و هر شهید مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت جاودانه می درخشد.

وی افزود: شهادت زیباترین غزلی است که از لب های سرخ حقیقت می تراود، شهادت بیداری را معنا می کند و بینایی را شفاف می سازد.

این مسئول عنوان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه دخترانه حضرت زهرا(س) 100 نفر از دانش آموزان با حضور در گلزار شهداء ضمن قرائت فاتحه و اجرای سرود اقدام به غبار روبی و گلباران مزار مطهر شهداء کردند.

عزیزی یادآور شد: آشنایی نوجوانان و جوانان با راه شهیدان و اهداف والای آن بزرگواران موجب زنده نگه داشتن یاد دلاور مردان عرضه های دفاع مقدس خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها