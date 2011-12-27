گلزار شهدای قدس توسط 100 دانش آموز گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عزیزی با اعلام این خبر اظهار داشت: تکریم و تعظیم شهیدان تلاشی مقدس است در برافراشتن پرچم های سرخ استقلال و آزادی بشریت از یوغ ذلت و اسارت، شهادت مرگ در راه ارزش هاست و هر شهید مشعلی است که در بلندای عزت و سرافرازی یک ملت جاودانه می درخشد.

وی افزود: شهادت زیباترین غزلی است که از لب های سرخ حقیقت می تراود، شهادت بیداری را معنا می کند و بینایی را شفاف می سازد.

این مسئول عنوان کرد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت آموزشگاه دخترانه حضرت زهرا(س) 100 نفر از دانش آموزان با حضور در گلزار شهداء ضمن قرائت فاتحه و اجرای سرود اقدام به غبار روبی و گلباران مزار مطهر شهداء کردند.

عزیزی یادآور شد: آشنایی نوجوانان و جوانان با راه شهیدان و اهداف والای آن بزرگواران موجب زنده نگه داشتن یاد دلاور مردان عرضه های دفاع مقدس خواهد بود.