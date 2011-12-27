رشد 120درصدی مراکز قرائت پاسخنامه در دانشگاه پیام نور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظلومیان افزود: پس از موافقت رئیس دانشگاه پیام نور کشور، دستگاه ها وتجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی چهار مرکز جدید قرائت پاسخنامه تهیه و راه اندازی شد که با راه اندازی مراکز جدید در حال حاضر در هفت مرکز دانشگاه پیام نور فارس، پاسخنامه های دانشجویان قرائت و نمرات دانشجو در اسرع وقت برروی سیستم گلستان ثبت می شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی مراکز جدید قرائت پاسخنامه، بسیاری از مشکلات ایاب وذهاب مراکز را حل کرده و در اعلام نمره دانشجویان تسریع می کند، اظهار داشت: در حال حاضر نمره امتحانات دروس تستی 80هزار دانشجوی 47 مرکز وواحد پیام نور استان فارس کمتر ازیک روز از زمان برگزاری امتحان برروی سامانه گلستان قرار می گیرد که دانشجو می تواند از آن اطلاع یابد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس یادآور شد: مراکز قرائت پاسخنامه از سال گذشته در مراکز شیراز،اوزو صفاشهر فعال بود که ازترم جاری در شهرهای لامرد، جهرم، کازرون و فسا نیز راه اندازی شده است.

مظلومیان یادآور شد: امتحانات پایان نیمسال دانشجویان دانشگاه پیام نور همچون گذشته به صورت کشوری برگزار می شود.