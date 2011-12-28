تولید علوفه در مراتع خراسان شمالی 30 هزار تن کاهش یافت

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در صورتیکه میزان بارش باران کمتر از 60 درصد از متوسط بارندگی منطقه باشد، خشکسالی در آن منطقه بروز می کند.

وی با تاکید بر این نکته که در زمان بروز خشکسالی در هر منطقه، به ازای کاهش هر یک میلیمتر باران، نیم کیلو از حجم علوفه مراتع نیز کاهش می یابد، تصریح کرد: در سال جاری 30 هزار تن از حجم علوفه تولیدی مراتع استان کاهش یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: با بروز خشکسالی در منطقه، اجرای مطالعه و شناسایی مناطق حساس به خشکسالی به منظور کسب اطلاع از وضعیت مناطق کم باران برای جلوگیری از تشدید خشکسالی در منطقه از مهمترین اقداماتی است که در دستور کار قرار می گیرد.

این مسئول افزود: کنترل و حفظ پوشش گیاهی منطقه در خطر بحران خشکسالی همچنین کنترل زمان ورود و خروج دامها به مناطق قرق و صدور مجوز بهره برداری به دامداران در مناطق قرق نیز از دیگر اقدامات مدیریتی برای حفظ اراضی و عرصه های منابع طبیعی است که در زمان بروز خشکسالی اجرایی می شود.

با این وجود، وی تاکید کرد: اجرای عملیات عمرانی در حوزه آبخیزداری برای پیشگیری از سیلاب، رسوبات و کنترل نفوذ آب در خاک همچنین در حوزه منابع طبیعی نیز ایجاد پوشش گیاهی به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و حرکت باد از مهمترین اقدامات سالانه این اداره کل در زمینه مدیریت و کنترل خشکسالی در اراضی و عرصه های منابع طبیعی استان است.

صابری در خاتمه اعلام کرد: در سال جاری شش میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار برای مدیریت خشکسالی در عرصه های منابع طبیعی استان به این اداره کل تخصیص یافت.