۶ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۲۴

از سوی شهرداری؛

مسابقه "کلید بهشت" در قدس برگزار شد

قدس - خبرگزاری مهر: به همت معاونت ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، مسابقه "کلید بهشت" در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی حوزه معاونت ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس، مسابقه چهارگزینه ای "کلید بهشت" در این شهرستان برگزار شد.

با برگزاری این مسابقه تعداد 200 برگه سوال توزیع و 193 پاسخنامه جمع آوری شد.

همچنین تعداد 58 پاسخنامه صحیح در قرعه کشی شرکت داده و در نهایت به قید قرعه 10 نفر انتخاب و به آنان جوایزی اهدا شد.

شبنم عبداله زاده، زرافشان کیانی، نسیبه عسگری، سکینه بخشی، زهرا استکی، اکرم فتاح زاده، زهرا علیزاده، اشرف حیدری، فرزانه کاکاوند و زهرا انگوتی از جمله افراد برگزیده هستند. 
 

