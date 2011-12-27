اصفهان توانایی برگزاری انتخابات الکترونیک را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری از نمایشگاه به عنوان فرصتی برای توسعه صنعت IT نام برد و بیان داشت: بومی گرایی به معنای عدم استفاده از دستاورد دیگر کشورها نیست؛ همان گونه که زادگاه فناوری اطلاعات کشورهای غربی هستند اما کشورهایی که در این زمینه پیشرفت کرده اند، لزوماً غربی نبوده اند.

وی با اشاره به اینکه این دیدگاه باید در دیگر بخشها نیز تسری یابد، ادامه داد: الزام برنامه پنجم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه هاست و ما باید عاقلانه و با چشمان باز دستاورد دیگر کشورها در این حوزه را مورد استفاده قرار دهیم.

معاون سیاسی-امنیتی استاندار اصفهان گفت: افق دید مدیران استان باید به سمت ایجاد یک نمایشگاه معظم در اصفهان باشد و همه فعالیت ها باید بر مبنای این هدف متمرکز شود.

وی با اشاره به اینکه اصفهان قابلیت برگزاری نمایشگاه های تخصصی تهران را نیز دارد و برگزاری چند عنوان نمایشگاه تخصصی پایتخت باید به اصفهان واگذار شود، بیان داشت: اصفهان در حال پوست اندازی است و در آینده جایگاه شهر دیپلماتیک و ممتاز ایران در سطح بین الملل را به دست خواهد آورد بنابراین باید دارای نمایشگاهی بین المللی و دیپلماتیک نیز باشد.

اسماعیلی با اعلام اینکه امید است ظرف چند ماه آینده کلنگ احداث محل نمایشگاه های دائمی استان واقع در روشن دشت به زمین زده شود، ادامه داد: باید از طریق تعاملی سازنده، محل جدید که جانمایی و امکانات مناسبی نیز در اختیار دارد را احداث کرد.

دیگر دستگاه ها نیز عزم جزم شرکت نمایشگاه را داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استاندار پیگیری های انجام گرفته در این خصوص و عزم جزم شرکت نمایشگاه های استان در تحقق این مهم را رضایت بخش و قابل تحسین دانست و اظهار داشت: دیگر دستگاه های استان نیز باید در این خصوص همیت لازم را داشته باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: با احداث این پروژه اصفهان جایگاه شایسته ای در صنعت نمایشگاهی کشور به دست خواهد آورد.

معاون استاندار اذعان داشت: با توجه به دغدغه هیئت مدیره شرکت نمایشگاه در این خصوص و ضرورت احداث مکان جدید نمایشگاه، مدیریت استان نیز هیچ تلاشی را دریغ نخواهد کرد.