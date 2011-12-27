به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند در دیدار با امام جمعه بشرویه اظهار داشت: رشته‌ های فعال در مراکز آموزش فنی و حرفه ‌ای استان ۲۴۹حرفه آموزشی است.

وی افزود: ۲۲۰حرفه مهارتی در مراکز دولتی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای استان و ۷۲حرفه در بخش آزاد زیر نظر این اداره کل آموزش داده می ‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ ای خراسان جنوبی یادآور شد: اداره کل آموزش فنی و حرفه خراسان ‌جنوبی در هشت زمینه، ‌آموزش زندان، پادگان، روستاها، سیار شهری، ضمن‌کار، اصناف، جوار دانشگاه و مراکز ثابت، مشغول ارائه آموزش ‌های مهارتی است.

خوشایند بیان کرد: فراهم کردن آموزش مهارت‌های فناوری در دوره کوتاه مدت برای تمامی افراد جامعه، آماده کردن زمینه دوره دیدن دانشجویان و دانش‌آموزان، استفاده از اصناف برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ ای تحت نظام استاد شاگردی و نیاز سنجی آموزش‌های مهارت فنی بومی استان از اهداف اداره کل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی در سال جاری است.

80 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای بشرویه محقق شد

وی با اشاره به تعهدات آموزش سال جاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ ای بشرویه افزود: امسال در بخش دولتی، تعهد مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای بشرویه 122 هزار نفرساعت بوده که تاکنون 100 هزار نفرساعت محقق شده است.

وی با بیان اینکه 80 درصد تعهدات آموزشی بشرویه محقق شده است، بیان داشت : این آموزش ها در قالب ۴۵دوره آموزشی برای ۷۱۱نفر اجرا شده است.

امام جمعه بشرویه نیز با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی ارائه شده در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بشرویه مثبت است، گفت: آموزش فنی و حرفه ‌ای به عنوان حوزه مهارت ‌آموزی است.

حجت ‌الاسلام محمد شمس ‌الدین اظهار داشت: با توجه به قدرت و ظرفیتی که خداوند متعال در انسان قرار داده است، عدم استفاده مفید از این همه نعمت‌های الهی، ظلم به خود و کفران نعمت‌های خداوند است.

وی به اهمیت کار و تلاش در به دست آوردن روزی حلال در اسلام اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) نیز خود کار می ‌کرد و پیوسته به مسلمانان سفارش می‌ فرمود که برای تأمین و اداره زندگی خود کار کنند و دست از تلاش برندارند.

امام جمعه بشرویه آموزش فنی و حرفه ‌ای را به عنوان، حوزه مهارت ‌آموزی معرفی کرد و افزود: با توجه به امکانات و شرایطی که آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد کرده، جوانان و افراد بیکار باید از این فرصت‌ها به نحو شایسته ‌ای استفاده کنند.